Novotel Phuket City Phokeethra - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. Maximum de 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Chambre Lits Jumeaux Supérieure 32 m² ฿15,750 - 7 Day Sandbox ฿19,100 - 5 Day Test & Go ฿14,200 - 4 Day Test & Go ฿10,700 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go ฿5,800 - 5th Day Test & Go

Chambre communicante

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Piscine

Repas végétariens

Situé dans la ville de Phuket, le Novotel Phuket City Phokeethra (certifié SHA) est l'endroit idéal pour découvrir Phuket et ses environs. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. En termes simples, tous les services et équipements que vous attendez des hôtels Accor se trouvent dans le confort de votre foyer. Une sélection d'équipements de première classe tels que service en chambre 24h/24, WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, supérette, ménage quotidien, peuvent être appréciés à l'hôtel. L'établissement dispose de 180 chambres joliment aménagées, dont beaucoup comprennent du thé gratuit, un placard, des serviettes, du parquet/parquet et un portant. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'établissement vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Le Novotel Phuket City Phokeethra (certifié SHA) est le lieu de séjour idéal pour les voyageurs en quête de charme, de confort et de commodité à Phuket.

