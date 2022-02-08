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Отель Ibis Styles Phuket City, расположенный в городе Пхукет, является идеальным местом для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Центр города находится совсем рядом, а до аэропорта можно добраться за несколько минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Accor Hotels славится своим качественным обслуживанием и дружелюбным персоналом, и Ibis Styles Phuket City оправдывает ожидания. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, парковка, ресторан, химчистка. Гости могут выбрать один из 137 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, включая сауну, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Ibis Styles Phuket City идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.