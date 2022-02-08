Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с bloo Hostel в приоритетном порядке, и bloo Hostel будет получать оплату напрямую от вас.
bloo Hostel is no longer operating as an SANDBOX.
We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ's by clicking HERE.
Удобно расположенный в Пхукет, bloo Hostel является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Всего в 27 км от этого 2-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Bloo Hostel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания, почтовые услуги. В хостеле bloo 14 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, чистящие средства, вешалка для одежды, шкафчик для одежды, зеркало. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет хостел bloo является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.