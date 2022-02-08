PHUKET TEST & GO

bloo Hostel - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
146
Обновление February 8, 2022
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bloo Hostel is no longer operating as an SANDBOX.

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Удобно расположенный в Пхукет, bloo Hostel является идеальной отправной точкой для экскурсий по Пхукету. Всего в 27 км от этого 2-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Bloo Hostel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания, почтовые услуги. В хостеле bloo 14 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, чистящие средства, вешалка для одежды, шкафчик для одежды, зеркало. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет хостел bloo является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

183/66 Phangnga Road, Thambon talat yai,, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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