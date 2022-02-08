PHUKET TEST & GO

Ката Лиф Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
оценка с
7
Обновление February 8, 2022
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Kata Leaf Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Kata Leaf Resort идеально расположен в Ката, одном из самых популярных районов города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, услуги такси, билетная касса. Атмосфера курорта Kata Leaf отражается в каждом номере. вешалка для одежды, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, телевизор - лишь некоторые из удобств, которые доступны на всей территории отеля. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kata Leaf Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.

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Адрес / Карта

197 Street Khoktanod, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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