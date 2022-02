Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ката Рокс в приоритетном порядке, и Ката Рокс будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в Ката, Kata Rocks является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Всего в 48 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kata Rocks также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Для комфорта и удобства гостей, отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, гардеробная. Удобства для отдыха в отеле, которые включают фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Kata Rocks идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

Удобства / Особенности Включен пакет песочницы.

Ежедневный завтрак для 2 человек в спальне

Трансфер туда и обратно в / из международного аэропорта Пхукет

один (1) 60-минутный тайский или масляный массаж для 2 человек

Ежедневный мини-бар (местное пиво, безалкогольные напитки и т. Д.)

Поздний выезд до 16:00 при наличии возможности.

