PHUKET TEST & GO

Ката Рокс - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
86
Обновление February 10, 2022
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Kata Rocks is no longer operating as an SANDBOX.

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Удобно расположенный в Ката, Kata Rocks является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Всего в 48 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kata Rocks также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Для комфорта и удобства гостей, отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, гардеробная. Удобства для отдыха в отеле, которые включают фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Kata Rocks идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

Удобства / Особенности

  • Включен пакет песочницы.
  • Ежедневный завтрак для 2 человек в спальне
  • Трансфер туда и обратно в / из международного аэропорта Пхукет
  • один (1) 60-минутный тайский или масляный массаж для 2 человек
  • Ежедневный мини-бар (местное пиво, безалкогольные напитки и т. Д.)
  • Поздний выезд до 16:00 при наличии возможности.
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Адрес / Карта

186/22 Koktanode Road, Karon, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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