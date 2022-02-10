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Kata Rocks is no longer operating as an SANDBOX .



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Удобно расположенный в Ката, Kata Rocks является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Всего в 48 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kata Rocks также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Для комфорта и удобства гостей, отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, магазин подарков / сувениров. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, гардеробная. Удобства для отдыха в отеле, которые включают фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Kata Rocks идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.