Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ กะตะลีฟรีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ กะตะลีฟรีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Kata Leaf Resort is no longer operating as an SANDBOX .



กะตะ ลีฟ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน กะตะ ลีฟ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แขกรู้สึกสบาย ในการทำเช่นนั้น ที่พักให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว บรรยากาศของ กะตะลีฟ รีสอร์ท สะท้อนให้เห็นในทุกห้องพัก ราวตากผ้า, ผ้าเช็ดตัว, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส ทางที่พักจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้กะตะลีฟรีสอร์ทเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของคุณ

