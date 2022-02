Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Kata Leaf Resort , und Kata Leaf Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Kata Leaf Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Kata Leaf Resort wurde sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen konzipiert und liegt ideal in Kata, einem der beliebtesten Orte der Stadt. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es wird alles getan, damit sich die Gäste wohl fühlen. Zu diesem Zweck bietet die Unterkunft die besten Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Während der Unterkunft in diesem wunderbaren Anwesen können die Gäste kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Geschenk- / Souvenirladen, Taxiservice und Ticketservice genießen. Das Ambiente des Kata Leaf Resorts spiegelt sich in jedem Gästezimmer wieder. Wäscheständer, Handtücher, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage, Fernseher sind dabei nur einige der Einrichtungen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die zahlreichen Freizeitangebote der Unterkunft sorgen dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Wenn Sie eine komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie das Kata Leaf Resort zu Ihrem Zuhause in der Ferne.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels