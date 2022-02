Роскошные виллы CasaBay с бассейном - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Добро пожаловать в CasaBay Luxury Pool Villas, современную и роскошную виллу, расположенную в частном и тихом районе Раваи, к югу от Пхукета. Отель предлагает различные варианты размещения с видом на залив Раваи, от двух больших домов с 6 спальнями, пяти домов с 4 спальнями и четырех домов с 3 спальнями. Обладая большой жилой площадью на открытом воздухе, все объекты недвижимости предлагают нашим гостям полную конфиденциальность. Все помещения со вкусом обставлены и оснащены всеми возможными удобствами: центральный генератор энергии, ЖК-телевизоры, канальные кондиционеры Daikin во всех комнатах, бесплатные спутниковые каналы, высокоскоростной Wi-Fi, полностью оборудованная кухня и домашний кинотеатр J.B.L. Дополнительно есть парковочные места с автоматическими воротами. Офис CasaBay Luxury Pool Villas находится на территории отеля и будет рад приветствовать вас и при необходимости поддержать. В нашем комплексе также есть ночная охрана с 19:00 до 07:00. Мы доступны как для краткосрочного пребывания, так и для долгосрочной аренды. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей командой, и мы будем рады помочь вам в вашем поиске.

