Villas de luxe avec piscine CasaBay - Phuket Sandbox Hotel

Bienvenue à CasaBay Luxury Pool Villas, une propriété contemporaine et luxueuse située dans le quartier privé et calme de Rawai, au sud de Phuket. La propriété offre une variété d'hébergements surplombant la baie de Rawai, allant de deux grands logements de 6 chambres, cinq logements de 4 chambres et quatre logements de 3 chambres. Tout en ayant un grand espace de vie extérieur, toutes les propriétés offrent une intimité totale à nos clients. Chaque espace est meublé avec goût avec tout le confort auquel vous pouvez vous attendre : groupe électrogène central, téléviseurs LCD, climatisation gainable Daikin dans toutes les chambres, chaînes satellite gratuites, Wi-Fi haut débit, une cuisine entièrement équipée et un home cinéma J.B.L. De plus, il y a aussi des places de parking avec des portes automatiques. Le bureau de CasaBay Luxury Pool Villas sur place vous accueillera et vous soutiendra si nécessaire. Notre complexe dispose également d'une équipe de sécurité de nuit de 19h00 à 7h00. Nous sommes disponibles pour des séjours de courte durée ainsi que des locations à long terme. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe et nous serons heureux de vous aider dans votre recherche.

