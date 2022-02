カーサベイラグジュアリープールヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

プーケット南部のラワイのプライベートで静かなエリアに位置する現代的で豪華なホテル、カーサベイラグジュアリープールヴィラズへようこそ。 宿泊施設は、ラワイ湾を見下ろすさまざまな宿泊施設を提供しており、2つの大きな6ベッドルームの宿泊施設、5つの4ベッドルームの宿泊施設、4つの3ベッドルームの宿泊施設があります。広い屋外リビングスペースを持ちながら、すべての施設はお客様に完全なプライバシーを提供します。各スペースは、中央発電機、液晶テレビ、全室のダイキンダクトエアコン、無料の衛星チャンネル、高速Wi-Fi、設備の整ったキッチン、J.B.Lホームシアターなど、期待できるすべての快適さを備えた上品な内装です。また、自動ゲート付きの駐車スペースもあります。 カーサベイラグジュアリープールヴィラズオフィスが敷地内にあり、必要に応じてお客様をお迎えし、サポートいたします。私たちの複合施設には、午後7時から午前7時まで夜間警備チームもいます。短期滞在から長期レンタルまでご利用いただけます。詳細については、当社のチームにお問い合わせください。検索のお手伝いをさせていただきます。

