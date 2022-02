คาซาเบย์ ลักชัวรี พูลวิลล่า - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ยินดีต้อนรับสู่คาซาเบย์ ลักชัวรี พูลวิลล่า ที่พักร่วมสมัยและหรูหราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวและเงียบสงบของราไวย์ ทางตอนใต้ของภูเก็ต ที่พักให้บริการที่พักหลากหลายประเภทที่มองเห็นอ่าวราไวย์ ตั้งแต่ที่พักขนาดใหญ่ 6 ห้องนอน 2 ห้อง ที่พัก 4 ห้องนอน 5 ห้อง และที่พัก 3 ห้องนอน 4 ห้อง ในขณะที่มีพื้นที่ใช้สอยกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่พักทั้งหมดให้ความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่สำหรับแขกของเรา แต่ละพื้นที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมด้วยความสะดวกสบายทั้งหมดที่คุณคาดหวัง: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากส่วนกลาง ทีวี LCD เครื่องปรับอากาศไดกิ้นในห้องพักทุกห้อง ช่องสัญญาณดาวเทียมฟรี Wi-Fi ความเร็วสูง ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน และโฮมเธียเตอร์ J.B.L นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถพร้อมประตูอัตโนมัติ สำนักงาน CasaBay Luxury Pool Villas ในสถานที่จะคอยต้อนรับคุณและช่วยเหลือคุณเมื่อจำเป็น คอมเพล็กซ์ของเรายังมีทีมรักษาความปลอดภัยยามค่ำคืนตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 07:00 น. เราพร้อมให้บริการสำหรับการพักระยะสั้นและระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานของเรา และเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการค้นหาของคุณ

