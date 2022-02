CasaBay Luxe villa's met zwembad - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Welkom bij CasaBay Luxury Pool Villas, een eigentijdse en luxe woning gelegen in de privé en rustige omgeving van Rawai, ten zuiden van Phuket. Het pand biedt een verscheidenheid aan accommodaties met uitzicht op de baai van Rawai, variërend van twee grote accommodaties met 6 slaapkamers, vijf accommodaties met 4 slaapkamers en vier accommodaties met 3 slaapkamers. Hoewel ze een grote buitenruimte hebben, bieden alle woningen volledige privacy aan onze gasten. Elke ruimte is smaakvol ingericht met al het comfort dat u mag verwachten: centrale stroomgenerator, lcd-tv's, Daikin-geleide airconditioning in alle kamers, gratis satellietzenders, snelle wifi, een volledig uitgeruste keuken en een J.B.L-thuisbioscoop. Daarnaast zijn er ook parkeerplaatsen met automatische poorten. Het kantoor van CasaBay Luxury Pool Villas ter plaatse verwelkomt u en ondersteunt u waar nodig. Ons complex heeft ook een nachtbeveiligingsteam van 19:00 uur tot 07:00 uur. Wij zijn beschikbaar voor zowel korte vakantie verblijven als lange termijn verhuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team en wij helpen u graag verder bij uw zoektocht.

