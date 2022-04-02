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Курортный отель Beyond Kata расположен среди пышных тропических садов. К услугам гостей 275 номеров в современном азиатском стиле, люксы с роскошными курортными удобствами и прекрасным видом на пляж Ката и Андаманское море. Курорт находится всего в 15 минутах езды от города Пхукет и популярного пляжа Патонг. Гости могут насладиться широким выбором блюд азиатской, западной и средиземноморской кухни в одном из четырех ресторанов. Расположение создает умиротворяющую и экзотическую атмосферу для полного расслабления вдали от толпы. Услуги на курорте включают бутик, камеру хранения багажа, прокат автомобилей, салон, пункт обмена валюты и врача по вызову. Beyond Resort Kata - это место, где вы сможете получить действительно уникальный и запоминающийся отдых.