PHUKET TEST & GO

ビヨンドリゾートカタ - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8

2427レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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ビヨンドリゾートカタは、緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれています。現代的なアジアンスタイルの275室の客室を提供するスイートには、豪華なリゾートアメニティがあり、カタビーチとアンダマン海の素晴らしい景色を眺めることができます。リゾートはプーケットタウンと人気のパトンビーチから車でわずか15分です。 4つのレストランの1つで、アジア料理、西洋料理、地中海料理を幅広く楽しめます。場所は、群衆から離れて完全なリラクゼーションのための平和でエキゾチックな雰囲気を作成します。リゾートの施設には、ブティック、手荷物取り扱い、レンタカーサービス、サロン、外貨両替、オンコールドクターが含まれます。ビヨンドリゾートカタは、本当にユニークで思い出に残る体験をお届けする場所です。

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住所/地図

1 Pakbang Road, Tambon Karon, Muang District, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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