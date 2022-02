Aéroport de Phuket Villas - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Aéroport de Phuket Villas de manière prioritaire, et Aéroport de Phuket Villas percevra directement le paiement de votre part.

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Panoramic Pool Villa 60 m² ฿59,500 - 7 Day Sandbox

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Villa Duplex Panoramique avec Piscine 100 m² ฿87,500 - 7 Day Sandbox

Idéalement situé à Phuket, Bandara Villas Phuket est une base idéale pour explorer cette ville animée. À seulement 19,9 km du centre-ville, l'emplacement stratégique de l'hôtel permet aux clients de rejoindre rapidement et facilement de nombreux points d'intérêt locaux. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Profitez d'une profusion de services et d'équipements hors pair dans cet hôtel de Phuket. Pour n'en nommer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, il y a service de chambre 24h/24, WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, boutique de cadeaux/souvenirs. Bandara Villas Phuket abrite 33 chambres. Toutes sont meublées avec goût et beaucoup offrent même des commodités telles qu'une télévision LCD/plasma, une salle de bain supplémentaire, des toilettes supplémentaires, des produits d'entretien, un portant pour vêtements. La liste complète des installations de loisirs est disponible à l'hôtel, y compris plongée avec tuba, plage privée, centre de fitness, sauna, piscine extérieure. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Phuket, faites de Bandara Villas Phuket votre chez-soi.

Commodités / caractéristiques https://www.youtube.com/watch?v=9i3S9Z-r1UA

Aéroport de Phuket Villas
🇳🇴 Farid ahmad yousifi Arrivé le 10/08/2021 5.0 Pool Villa Ocean View Positifs Private beach and private swimming pool Négatifs None Amezing place, perfect for couple or family as they have bigger rooms, a little bit far from The main town but I have enjoyed my stay at this place Soo far. Good service and cleaning your villa properly everyday