Luchthaven Phuket Villas - Phuket Sandbox Hotel

SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Panoramic Pool Villa 60 m² ฿59,500 - 7 Day Sandbox Kenmerken Balkon Balkon (volledige toegang) Bad Koffiezetapparaat Internationale kanalen Internet - wifi Woonkamer Netflix Ongetrouwde stellen Outdoor voorzieningen Zwembad Werkruimte

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Panoramische maisonnette met zwembad 100 m² ฿87,500 - 7 Day Sandbox RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Gunstig gelegen in Phuket, is Bandara Villas Phuket een goede uitvalsbasis om deze levendige stad te ontdekken. De strategische ligging van het hotel, op slechts 19,9 km van het stadscentrum, zorgt ervoor dat gasten snel en gemakkelijk vele lokale bezienswaardigheden kunnen bereiken. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, cadeau-/souvenirwinkel. Bandara Villas Phuket heeft 33 slaapkamers. Ze zijn allemaal smaakvol ingericht en vele bieden zelfs comfort als een lcd-tv/plasmascherm, extra badkamer, extra toilet, schoonmaakproducten, kledingrek. De complete lijst met recreatieve voorzieningen is beschikbaar in het hotel, inclusief snorkelen, privéstrand, fitnesscentrum, sauna, zwembad (buiten). Als u op zoek bent naar comfortabele en handige accommodatie in Phuket, maak dan van Bandara Villas Phuket uw thuis weg van huis.

Voorzieningen / functies https://www.youtube.com/watch?v=9i3S9Z-r1UA

Score 5.0 /5 Uitstekend Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Farid ahmad yousifi Aangekomen 10/08/2021 5.0 Pool Villa Ocean View Pluspunten Private beach and private swimming pool Minpunten None Amezing place, perfect for couple or family as they have bigger rooms, a little bit far from The main town but I have enjoyed my stay at this place Soo far. Good service and cleaning your villa properly everyday