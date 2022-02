プーケットヴィラズエアポート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にプーケットヴィラズエアポート 直接連絡し、 プーケットヴィラズエアポートが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Panoramic Pool Villa 60 m² ฿59,500 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant パノラマデュプレックスプールヴィラ 100 m² ฿87,500 - 7 Day Sandbox 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

プーケットの便利な場所にあるバンダラヴィラズプーケットは、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。市内中心部からわずか19.9kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、ギフト/土産物店があります。バンダラヴィラズプーケットには33室のベッドルームがあります。すべてが上品に装飾されており、多くはテレビLCD /プラズマスクリーン、追加のバスルーム、追加のトイレ、掃除用品、洋服ラックなどの快適ささえ提供しています。シュノーケリング、プライベートビーチ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プールなどのレクリエーション施設の完全なリストをホテルでご利用いただけます。プーケットで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、バンダラヴィラズプーケットをご自宅のようにご利用ください。

アメニティ/機能 https://www.youtube.com/watch?v=9i3S9Z-r1UA

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい プーケットヴィラズエアポートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す プーケットヴィラズエアポート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇳🇴 Farid ahmad yousifi に到着しました 10/08/2021 5.0 Pool Villa Ocean View ポジティブ Private beach and private swimming pool ネガ None Amezing place, perfect for couple or family as they have bigger rooms, a little bit far from The main town but I have enjoyed my stay at this place Soo far. Good service and cleaning your villa properly everyday

