Flughafen Phuket Villas - Phuket Sandbox Hotel

Panoramic Pool Villa 60 m²

Panorama-Maisonette-Poolvilla 100 m²

Günstig in Phuket gelegen, ist das Bandara Villas Phuket ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Nur 19,9 km vom Stadtzentrum entfernt sorgt die strategische Lage des Hotels dafür, dass die Gäste viele lokale Sehenswürdigkeiten schnell und einfach erreichen können. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen, gibt es 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Souvenirladen. Bandara Villas Phuket verfügt über 33 Schlafzimmer. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und viele verfügen sogar über komfortable Annehmlichkeiten wie LCD/Plasma Fernseher, Zusätzliches Badezimmer, Zusätzliche Toilette, Reinigungsprodukte, Wäscheständer. Das Hotel bietet eine vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen, darunter Schnorcheln, Privatstrand, Fitnesscenter, Sauna, Außenpool. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie Bandara Villas Phuket zu Ihrem Zuhause in der Ferne.

Ergebnis 5.0 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 1 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Flughafen Phuket Villas , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Flughafen Phuket Villas SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇳🇴 Farid ahmad yousifi Angekommen um 10/08/2021 5.0 Pool Villa Ocean View Positiv Private beach and private swimming pool Negative None Amezing place, perfect for couple or family as they have bigger rooms, a little bit far from The main town but I have enjoyed my stay at this place Soo far. Good service and cleaning your villa properly everyday