BANGKOK TEST & GO

Отель Тринити Силом - AQ / ASQ

Bangkok
8
оценка с
9433
Обновление February 8, 2022
Trinity Silom Hotel - Image 0
Trinity Silom Hotel - Image 1
Trinity Silom Hotel - Image 2
Trinity Silom Hotel - Image 3
Trinity Silom Hotel - Image 4
Trinity Silom Hotel - Image 5
+6 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ
22 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 79 Спальни
Партнерская больница Synphaet Srinagarindra Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Hot Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 38 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Тринити Силом в приоритетном порядке, и Отель Тринити Силом будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults
Начальство 25
฿21,500 - 10 Day AQ
฿17,500 - 7 Day AQ
฿4,900 - 1st Day Test & Go
฿3,900 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Интернет - Wi-Fi
  • Малый депозит
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults
Делюкс 32
฿23,500 - 10 Day AQ
฿19,500 - 7 Day AQ
฿5,100 - 1st Day Test & Go
฿4,100 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Интернет - Wi-Fi
  • Малый депозит
  • Коврик для йоги

Отель Trinity Silom рад быть награжден сертификатом The Amazing Thai Safety and Health Administration (SHA). Этот сертификат, выданный Управлением по туризму Таиланда, является признанием нашей приверженности поддержанию высочайшего уровня санитарии и гигиены. Узнайте больше о наших инициативах по обеспечению чистоты.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 22 отзывы
Рейтинг
Отлично
5
Очень хороший
12
В среднем
4
Бедные
1
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Тринити Силом , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Тринити Силом
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇹🇭Kathy Wu

Проверено на 05/02/2022
Прибыл 18/01/2022
4.7 Superior
Положительные     
  • Staff were excellent
  • Room very clean
Отрицательные
  • None

In general, I enjoy my stay at this hotel. All staff were wonderful. The nurse that carried out the test was very gentle.

🇺🇦Yevhen Volboienko

Проверено на 02/01/2022
Прибыл 16/12/2021
3.3 Superior
Положительные     
  • 3 times food, wi-fi and tv, refrigerator, water in a room, PCR inside
Отрицательные
  • dirty space, no cleaning service because of quarantine, window is not opening, broken walls

We had not clean room on arrive and didn't get cleaning service, didn't have a possibility to open the window but had an air conditioning. Also the room walls were broken (screens attached). From positives we had a 3 times food as paid earlier and had a possibility to order a food from the shops and supermarkets. Also it was working TV, refrigerator and wi-fi and we had a lot of water to drink inside room. The personal is polite and hospitality.

🇲🇲Dave

Проверено на 27/11/2021
Прибыл 07/11/2021
3.8 Superior
Положительные     
  • Room cleanness.
  • Quiet and comfortable.
  • The nurse who did the swap test was very gentle.
Отрицательные
  • WiFi was very poor ( takes forever to load and keeps going off).
  • I had to request drinking water ( which should already be in the room before the guest's arrival).

Upgrading WiFi is strongly advised. The room was clean, spacious, quiet, and comfortable. Quite an okay stay but could be better.

🇧🇪Eric Luc Pollet

Проверено на 24/11/2021
Прибыл 07/11/2021
2.0 Deluxe
Положительные     
  • NONE
Отрицательные
  • Food terrible, cheap street food 2 times grinded meat with rice (dogfood), lunch was dropped at door, not informing me, so cold, dinner was brought in afternoon at 4.30pm so fully cold by dinner time.
  • Not 1 international TV channels en the few Thai bad quality, stopped paying the cable i believe as the zero care ASQ customers.
  • Got phone call from reception at 1.15pm that my RT-PCR test was negative, so they could let me check out, but no they said had to stay till next morning locked up in room.

1 night room all included 5100thb => really not worth spending that much, a real scandal Had breakfast and lunch here before and was good. Now a real money making thing

🇳🇱J Kleijssen

Проверено на 22/11/2021
Прибыл 05/11/2021
3.3 Superior
Положительные     
  • Location and friendly
Отрицательные
  • The room is very basic, almost poor. The foods were really bad. It was bad quality and cold. The worst I ever had in Thailand.

It was the only hotel near my house who offered 1 night package when Thailand was just open without quarantine. I had to booked this hotel.

🇵🇭Abdulrahman Manalundong

Проверено на 22/11/2021
Прибыл 06/11/2021
4.7 Superior

My over-all stay was very satisfactory. Hotel picked me up at the airport. I am just a bit concerned about the food choices.

🇹🇭Chonthasorn

Проверено на 19/11/2021
Прибыл 01/11/2021
4.8 Superior
Положительные     
  • Stuff friendly good service good location near market and many restaurants

Stay for 2 nights quiet room Inside the room is a bit old Good location if stay for 2-3 nights is ok.

🇷🇺Sergei Tereshchenko

Проверено на 01/11/2021
Прибыл 15/10/2021
4.3 Superior
Положительные     
  • nice and caring staff
  • Well organized
  • Food is OK if youlike thai
  • Fresh fruits daily
Отрицательные
  • nothing

Nice hotel for a week stay. I have read a lot of reviews before selecting this hotel. From the reviews, I expected only great view from the room and I did not expect much on food. But while my stay, food is really good (beyond expectation). Thank you for great services

🇯🇵Takayuki Yoda

Проверено на 20/10/2021
Прибыл 04/10/2021
5.0 Superior
Положительные     
  • Good to stay
Отрицательные
  • Nothing

No place to go out because of quarantine. The location was very nice. If it is normal, I can go out near the hotel.

🇳🇴Johannes Jari Sander

Проверено на 18/09/2021
Прибыл 01/09/2021
3.0 Superior
Положительные     
  • 2 movie channels
Отрицательные
  • Rice,noodles,chicken and pork for 14 days!

At least this hotel needs to have fish and beef on the menu as well.I would not recommend this hotel.

🇺🇸Nick Takriti

Проверено на 08/09/2021
Прибыл 24/08/2021
4.7 Superior
Положительные     
  • Extremely nice and caring staff.
  • Clean room.
  • Well organized, especially when it comes to PCR tests.
  • Reasonably priced.
  • If you like Thai food like me, you'll enjoy the meals.
Отрицательные
  • Nothing I can think of really except that the food they serve is all Thai food which was not a problem for me but it might be for someone who does not like Thai food.

Fantastic staff. Clean room. Reasonably priced. Good service. Well organized. As a result, staying for 14 days for quarantine was much easier than I expected. One thing though, all meals are Thai food so if you do not like Thai food, they do 7 11 run and you can get food from there but for me it was no problem at all as I love Thai food.

🇹🇭KANLAYARAT KARNMAN

Проверено на 03/09/2021
Прибыл 21/08/2021
3.9 Superior
Положительные     
  • all staff are very friendly and helpful
Отрицательные
  • Foods are quite very similar menu

This hotel is the cheapest I have found. the room is good. All staff is very good and good service. The only drawback is food is quite boring. But you should really expect more with this price.

🇹🇭Ornicha Champrasert

Проверено на 23/08/2021
Прибыл 04/08/2021
4.3 Superior
Положительные     
  • Good service
Отрицательные
  • Unpleasant food (personal) it's not the fault of hotel.

The room is spacious, nice and clean. The service is very well, including picking up at airport and service during staying.

🇷🇺Sergey Lebedev

Проверено на 06/08/2021
Прибыл 11/07/2021
4.1 Superior
Положительные     
  • Цена была хорошей. Еда была разной каждый день. Еда была в тайском стиле, но для меня это нормально. Персонал был очень дружелюбным, всегда очень быстро отвечал посыльным.
Отрицательные
  • Интернет в отеле был слабым и непостоянным. Я пользовался мобильным интернетом все 14 дней.
  • Чайник был очень старым, и отель не мог предложить ничего лучшего, поэтому я заказываю новый онлайн.

Я бы посоветовал отелю улучшить только подключение к Интернету. В остальном меня устраивало.

🇨🇦Alexandre Gosselin

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 15/07/1996
4.1 Superior
Положительные     
  • Чистота и сервис
Отрицательные
  • вай-фай

Номер очень чистый. Персонал услужливый и быстро отвечает. Цена разумная. Wi-Fi нестабильный и ненадежный. Я рекомендую отель.

🇲🇲Phyo Thiri Mon

Проверено на 14/07/2021
Прибыл 26/06/2021
4.1 Superior
Положительные     
  • Персонал приветливый. Номера чистые и удобные. Доступ к Wi-Fi хороший.
Отрицательные
  • Нет балкона. Еда невкусная, потому что отель всегда устраивает ужин по одному и тому же меню на протяжении 14 дней карантина.

Отель должен организовать вкусную еду и изменить меню обеда и ужина, потому что гости должны оставаться в отелях 14 дней, а он / она должен есть в основном еду из отеля.

🇨🇦Joseph Bisutti

Проверено на 07/07/2021
Прибыл 22/06/2021
4.2 Superior
Положительные     
  • Обслуживание было отличным и внимательным.
  • Все потребности были удовлетворены быстро.
  • Номер был приличным и по разумной цене.
  • Еда всегда была вовремя в 7 утра, 11 утра и 5 вечера, и вся тайская еда меня устраивала.
Отрицательные
  • Балкона не было, но из-за ограничений их все равно пришлось закрыть.
  • У меня было окно, но я не мог его открыть.

Все прошло нормально. Автобус ждал меня в аэропорту, и комната была готова, в ней было 3 ящика воды, много кофе и чая. 3 теста на Covid были проведены в 9 часов утра и быстро. Я заказал от 7 до 11, 2 раза, и все было сделано быстро, и сотрудники даже отсканировали некоторые документы для меня. Еда была в основном тайской и всегда отправлялась вовремя. Wi-Fi был 90%, хорошо, иногда около 10 утра было пятнистым, но только на короткое время. Наконец, персонал был очень вежливым и дружелюбным, и я бы порекомендовал остаться здесь на карантин, к тому же это был один из самых недорогих вариантов.

🇺🇸Ronald Michael Railing

Проверено на 01/07/2021
Прибыл 07/06/2021
4.2 Superior
Положительные     
  • Персонал был очень дружелюбным и отзывчивым.
Отрицательные
  • Нет свежего воздуха

В целом отель был хорош, обслуживание было выше стандартов. Только некачественная территория, так как никто не может выйти из комнаты, возможность открыть окно была даже невозможна.

🇨🇳ZHONGXIA HE

Проверено на 24/06/2021
Прибыл 08/06/2021
4.3 Superior
Положительные     
  • Мне нравятся все в отеле
Отрицательные
  • Плохая сеть

Я не знаю, что переживают другие люди, но мне они очень нравятся. Когда я выйду из автобуса из аэропорта в отель, я буду очень терпелив, чтобы сообщить вам то, что им нужно. Я был приятно удивлен когда я прибыл в комнате в день заезда, потому что они дали , что я организовал был в комнате , где я передал фотографии их раньше! ! ! В номере 36 бутылок воды (я выпил 330 бутылок за 14 дней); по 14 пакетиков чая и кофе (фото слева); в основном есть термометры, веники и совки, мешки для мусора и т. Д. Теперь позвольте вам быть уверенным, что вы можете принести его в комнату на 14 дней (но зубной пасты недостаточно) без расчески (у меня короткие волосы, и это не проблема). Уговорили нас сделать бухгалтерский тест рано утром следующего дня. Всего за 14 дней было проведено три теста. Телефон запрашивал дважды в день, и отель вовремя доставил его до дверей и забрал. сам. Можете ли вы заказать еду на вынос или попросить их помочь с доставкой на номер 711 через отель? Кроме того, свет приглушен, шторы можно стирать, а интернет очень медленный! Напоследок спасибо всем сотрудникам на период карантина, салют (^^ ゞ

🇹🇭Jenny Jaimoon

Проверено на 22/06/2021
Прибыл 04/06/2021
3.9 Superior
Положительные     
  • Хорошие сотрудники
Отрицательные
  • Еда

Персонал дружелюбный и вежливый. Отель давал мне одни и те же фрукты в течение 7 дней. Я не очень впечатлен их едой. Но в целом это нормально.

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

150 ซอย สีลม 3 Si Lom, แขวงสีลม Bang Rak, Bangkok 10500

Отели-партнеры

Lohas Residences Сукхумвит
7.9
рейтинг с
2655 отзывы
Из ฿-1
Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Бангкок
8.4
рейтинг с
4998 отзывы
Из ฿-1
Enrich Grand Hotel
8
рейтинг с
2 отзывы
Из ฿-1
Серебряная пальма
7.9
рейтинг с
461 отзывы
Из ฿-1
The Elegant Bangkok
8.2
рейтинг с
100 отзывы
Из ฿-1
Siam Mandarina Hotel Аэропорт Суварнабхуми
8
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Наследие Бангкока
7.4
рейтинг с
13032 отзывы
Из ฿-1
Бутик-отель Silom Serene A
8.6
рейтинг с
1285 отзывы
Из ฿-1
Отель Evergreen Laurel Саторн
8.6
рейтинг с
467 отзывы
Из ฿-1
Отель Pullman Bangkok G
8.4
рейтинг с
930 отзывы
Из ฿-1
Le Méridien Bangkok
8.9
рейтинг с
645 отзывы
Из ฿-1
Отель 56 Surawong Бангкок
7.6
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Отель Amara Bangkok
9
рейтинг с
2076 отзывы
Из ฿-1
Airport Suites Silom Бангкок
8.6
рейтинг с
1704 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU