Мне нравятся все в отеле

Плохая сеть

Я не знаю, что переживают другие люди, но мне они очень нравятся. Когда я выйду из автобуса из аэропорта в отель, я буду очень терпелив, чтобы сообщить вам то, что им нужно. Я был приятно удивлен когда я прибыл в комнате в день заезда, потому что они дали , что я организовал был в комнате , где я передал фотографии их раньше! ! ! В номере 36 бутылок воды (я выпил 330 бутылок за 14 дней); по 14 пакетиков чая и кофе (фото слева); в основном есть термометры, веники и совки, мешки для мусора и т. Д. Теперь позвольте вам быть уверенным, что вы можете принести его в комнату на 14 дней (но зубной пасты недостаточно) без расчески (у меня короткие волосы, и это не проблема). Уговорили нас сделать бухгалтерский тест рано утром следующего дня. Всего за 14 дней было проведено три теста. Телефон запрашивал дважды в день, и отель вовремя доставил его до дверей и забрал. сам. Можете ли вы заказать еду на вынос или попросить их помочь с доставкой на номер 711 через отель? Кроме того, свет приглушен, шторы можно стирать, а интернет очень медленный! Напоследок спасибо всем сотрудникам на период карантина, салют (^^ ゞ