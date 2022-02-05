Всего AQ гостиничных номеров 79 Спальни
Партнерская больница Synphaet Srinagarindra Hospital
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Начальство 25m²
฿21,500 - 10 Day AQ
฿17,500 - 7 Day AQ
฿4,900 - 1st Day Test & Go
฿3,900 - 5th Day Test & Go
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Функции
- Покупка 7-Eleven
- Интернет - Wi-Fi
- Малый депозит
- Коврик для йоги
Делюкс 32m²
฿23,500 - 10 Day AQ
฿19,500 - 7 Day AQ
฿5,100 - 1st Day Test & Go
฿4,100 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Интернет - Wi-Fi
- Малый депозит
- Коврик для йоги
Отель Trinity Silom рад быть награжден сертификатом The Amazing Thai Safety and Health Administration (SHA). Этот сертификат, выданный Управлением по туризму Таиланда, является признанием нашей приверженности поддержанию высочайшего уровня санитарии и гигиены. Узнайте больше о наших инициативах по обеспечению чистоты.
Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 22 отзывы
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4.7 Superior
Положительные
Отрицательные
- Staff were excellent
- Room very clean
In general, I enjoy my stay at this hotel. All staff were wonderful. The nurse that carried out the test was very gentle.
3.3 Superior
Положительные
Отрицательные
- 3 times food, wi-fi and tv, refrigerator, water in a room, PCR inside
- dirty space, no cleaning service because of quarantine, window is not opening, broken walls
We had not clean room on arrive and didn't get cleaning service, didn't have a possibility to open the window but had an air conditioning. Also the room walls were broken (screens attached). From positives we had a 3 times food as paid earlier and had a possibility to order a food from the shops and supermarkets. Also it was working TV, refrigerator and wi-fi and we had a lot of water to drink inside room. The personal is polite and hospitality.
3.8 Superior
Положительные
Отрицательные
- Room cleanness.
- Quiet and comfortable.
- The nurse who did the swap test was very gentle.
- WiFi was very poor ( takes forever to load and keeps going off).
- I had to request drinking water ( which should already be in the room before the guest's arrival).
Upgrading WiFi is strongly advised.
The room was clean, spacious, quiet, and comfortable.
Quite an okay stay but could be better.
2.0 Deluxe
Положительные Отрицательные
- Food terrible, cheap street food 2 times grinded meat with rice (dogfood), lunch was dropped at door, not informing me, so cold, dinner was brought in afternoon at 4.30pm so fully cold by dinner time.
- Not 1 international TV channels en the few Thai bad quality, stopped paying the cable i believe as the zero care ASQ customers.
- Got phone call from reception at 1.15pm that my RT-PCR test was negative, so they could let me check out, but no they said had to stay till next morning locked up in room.
1 night room all included 5100thb => really not worth spending that much, a real scandal
Had breakfast and lunch here before and was good. Now a real money making thing
3.3 Superior
Положительные Отрицательные
- The room is very basic, almost poor. The foods were really bad. It was bad quality and cold. The worst I ever had in Thailand.
It was the only hotel near my house who offered 1 night package when Thailand was just open without quarantine. I had to booked this hotel.
4.7 Superior
My over-all stay was very satisfactory. Hotel picked me up at the airport. I am just a bit concerned about the food choices.
4.8 Superior
Положительные
- Stuff friendly good service good location near market and many restaurants
Stay for 2 nights quiet room Inside the room is a bit old Good location if stay for 2-3 nights is ok.
4.3 Superior
Положительные
Отрицательные
- nice and caring staff
- Well organized
- Food is OK if youlike thai
- Fresh fruits daily
Nice hotel for a week stay. I have read a lot of reviews before selecting this hotel. From the reviews, I expected only great view from the room and I did not expect much on food. But while my stay, food is really good (beyond expectation). Thank you for great services
5.0 Superior
Положительные Отрицательные
No place to go out because of quarantine. The location was very nice. If it is normal, I can go out near the hotel.
3.0 Superior
Положительные Отрицательные
- Rice,noodles,chicken and pork for 14 days!
At least this hotel needs to have fish and beef on the menu as well.I would not recommend this hotel.
4.7 Superior
Положительные
Отрицательные
- Extremely nice and caring staff.
- Clean room.
- Well organized, especially when it comes to PCR tests.
- Reasonably priced.
- If you like Thai food like me, you'll enjoy the meals.
- Nothing I can think of really except that the food they serve is all Thai food which was not a problem for me but it might be for someone who does not like Thai food.
Fantastic staff. Clean room. Reasonably priced. Good service. Well organized. As a result, staying for 14 days for quarantine was much easier than I expected. One thing though, all meals are Thai food so if you do not like Thai food, they do 7 11 run and you can get food from there but for me it was no problem at all as I love Thai food.
3.9 Superior
Положительные
Отрицательные
- all staff are very friendly and helpful
- Foods are quite very similar menu
This hotel is the cheapest I have found. the room is good. All staff is very good and good service. The only drawback is food is quite boring. But you should really expect more with this price.
4.3 Superior
Положительные Отрицательные
- Unpleasant food (personal) it's not the fault of hotel.
The room is spacious, nice and clean. The service is very well, including picking up at airport and service during staying.
4.1 Superior
Положительные
Отрицательные
- Цена была хорошей. Еда была разной каждый день. Еда была в тайском стиле, но для меня это нормально. Персонал был очень дружелюбным, всегда очень быстро отвечал посыльным.
- Интернет в отеле был слабым и непостоянным. Я пользовался мобильным интернетом все 14 дней.
- Чайник был очень старым, и отель не мог предложить ничего лучшего, поэтому я заказываю новый онлайн.
Я бы посоветовал отелю улучшить только подключение к Интернету. В остальном меня устраивало.
4.1 Superior
Положительные Отрицательные
Номер очень чистый. Персонал услужливый и быстро отвечает. Цена разумная. Wi-Fi нестабильный и ненадежный. Я рекомендую отель.
4.1 Superior
Положительные
Отрицательные
- Персонал приветливый. Номера чистые и удобные. Доступ к Wi-Fi хороший.
- Нет балкона. Еда невкусная, потому что отель всегда устраивает ужин по одному и тому же меню на протяжении 14 дней карантина.
Отель должен организовать вкусную еду и изменить меню обеда и ужина, потому что гости должны оставаться в отелях 14 дней, а он / она должен есть в основном еду из отеля.
4.2 Superior
Положительные
Отрицательные
- Обслуживание было отличным и внимательным.
- Все потребности были удовлетворены быстро.
- Номер был приличным и по разумной цене.
- Еда всегда была вовремя в 7 утра, 11 утра и 5 вечера, и вся тайская еда меня устраивала.
- Балкона не было, но из-за ограничений их все равно пришлось закрыть.
- У меня было окно, но я не мог его открыть.
Все прошло нормально. Автобус ждал меня в аэропорту, и комната была готова, в ней было 3 ящика воды, много кофе и чая.
3 теста на Covid были проведены в 9 часов утра и быстро. Я заказал от 7 до 11, 2 раза, и все было сделано быстро, и сотрудники даже отсканировали некоторые документы для меня. Еда была в основном тайской и всегда отправлялась вовремя. Wi-Fi был 90%, хорошо, иногда около 10 утра было пятнистым, но только на короткое время.
Наконец, персонал был очень вежливым и дружелюбным, и я бы порекомендовал остаться здесь на карантин, к тому же это был один из самых недорогих вариантов.
4.2 Superior
Положительные
Отрицательные
- Персонал был очень дружелюбным и отзывчивым.
В целом отель был хорош, обслуживание было выше стандартов. Только некачественная территория, так как никто не может выйти из комнаты, возможность открыть окно была даже невозможна.
4.3 Superior
Положительные Отрицательные
Я не знаю, что переживают другие люди, но мне они очень нравятся. Когда я выйду из автобуса из аэропорта в отель, я буду очень терпелив, чтобы сообщить вам то, что им нужно. Я был приятно удивлен когда я прибыл в комнате в день заезда, потому что они дали , что я организовал был в комнате , где я передал фотографии их раньше! ! ! В номере 36 бутылок воды (я выпил 330 бутылок за 14 дней); по 14 пакетиков чая и кофе (фото слева); в основном есть термометры, веники и совки, мешки для мусора и т. Д. Теперь позвольте вам быть уверенным, что вы можете принести его в комнату на 14 дней (но зубной пасты недостаточно) без расчески (у меня короткие волосы, и это не проблема). Уговорили нас сделать бухгалтерский тест рано утром следующего дня. Всего за 14 дней было проведено три теста. Телефон запрашивал дважды в день, и отель вовремя доставил его до дверей и забрал. сам. Можете ли вы заказать еду на вынос или попросить их помочь с доставкой на номер 711 через отель? Кроме того, свет приглушен, шторы можно стирать, а интернет очень медленный! Напоследок спасибо всем сотрудникам на период карантина, салют (^^ ゞ
3.9 Superior
Положительные Отрицательные
Персонал дружелюбный и вежливый. Отель давал мне одни и те же фрукты в течение 7 дней. Я не очень впечатлен их едой. Но в целом это нормально.
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