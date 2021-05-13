Все было идеально.

Я только что завершил 10-дневный ASQ в Bandara Suites Silom и почувствовал, что мой опыт достоин поделиться с другими, ищущими подходящий отель ASQ. Процедура бронирования прошла безупречно, и очень внимательный персонал ответил на мои вопросы быстро и эффективно. Даже когда мне нужно было изменить дату приезда, об этом позаботились с минимальной суетой. Меня встретили в аэропорту, и процедура прибытия прошла эффективно и приятно. Номер был превосходным и идеально подходил для длительного проживания (угловой люкс), а бесплатное оборудование для упражнений в номере было признано за ежедневные упражнения. Еда доставлялась вовремя и теплая трижды в день. Выбор был превосходным, с ежедневным онлайн-меню, а качество и количество были превосходными. Принятые меры безопасности были безупречными и профессиональными, что я считал столь же важным, как и комфорт, поскольку я видел, что профессионализм персонала в этом отношении защищает не только других, но и меня самого. Таким образом, я благодарю персонал Bandara Suites за их профессионализм и вежливость во время моего пребывания и без колебаний рекомендую этот отель всем, кто планирует предстоящий ASQ. Искренняя благодарность персоналу и руководству Bandara Suites Silom.