Всего AQ гостиничных номеров 138 Спальни Партнерская больница World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Airport Suites Silom Бангкок в приоритетном порядке, и Airport Suites Silom Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Bandara Suites Silom, Bangkok предлагает вам вариант от Deluxe до Luxury для самоизоляции с просторным, полностью оборудованным номером и видом на парк Лумпини / центр города Бангкока. Во всех номерах есть микроволновая печь, мини-бар, коврик для йоги, игры, Netflix, YouTube, ранний заезд, поздний выезд и многое другое. Мы стремимся предоставить вам максимальный комфорт, здоровую, безопасную, развлекательную и комфортную среду, пока вы остаетесь с нами. VDO: https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

Удобства / Особенности Особенности отеля:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

.

.

Выделение пакета

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

.

* Применяются правила и условия, пожалуйста, свяжитесь с отелем для получения полной информации.

Счет 4.8 /5 Отлично На основе 2 отзывы Рейтинг 2 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Airport Suites Silom Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Airport Suites Silom Бангкок СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇬🇧 David Woodhall Прибыл 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment Положительные Все было идеально. Я только что завершил 10-дневный ASQ в Bandara Suites Silom и почувствовал, что мой опыт достоин поделиться с другими, ищущими подходящий отель ASQ. Процедура бронирования прошла безупречно, и очень внимательный персонал ответил на мои вопросы быстро и эффективно. Даже когда мне нужно было изменить дату приезда, об этом позаботились с минимальной суетой. Меня встретили в аэропорту, и процедура прибытия прошла эффективно и приятно. Номер был превосходным и идеально подходил для длительного проживания (угловой люкс), а бесплатное оборудование для упражнений в номере было признано за ежедневные упражнения. Еда доставлялась вовремя и теплая трижды в день. Выбор был превосходным, с ежедневным онлайн-меню, а качество и количество были превосходными. Принятые меры безопасности были безупречными и профессиональными, что я считал столь же важным, как и комфорт, поскольку я видел, что профессионализм персонала в этом отношении защищает не только других, но и меня самого. Таким образом, я благодарю персонал Bandara Suites за их профессионализм и вежливость во время моего пребывания и без колебаний рекомендую этот отель всем, кто планирует предстоящий ASQ. Искренняя благодарность персоналу и руководству Bandara Suites Silom. 🇬🇧 Michael Lane Прибыл 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment Положительные Всегда очень отзывчивые и добрые люди Отрицательные Слишком много салатов. Не нужно с каждым приемом пищи Очень красивые и комфортабельные номера. Отличный сервис. Внимательный и дружелюбный персонал. Чистые и аккуратные комнаты

Hotel Offer Brochure