BANGKOK TEST & GO

Отель Amara Bangkok - AQ / ASQ

Bangkok
9
оценка с
2076
Обновление February 8, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 155 Спальни
Партнерская больница Sukumvit Hospital

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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Amara Bangkok расположен в Бангкоке, в 2,1 км от торгового центра MBK Center.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и общий лаундж. Среди прочих удобств - услуги консьержа и билетной кассы, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и обмен валюты.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на город. Во всех номерах отеля Amara Bangkok есть гостиная зона.

Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.

Бангкокский центр искусства и культуры находится в 2,2 км от отеля Amara Bangkok, а океанариум SEA LIFE Bangkok Ocean World - в 2,6 км. Ближайший аэропорт - международный аэропорт Донмыанг, расположенный в 22,5 км от отеля.

Удобства / Особенности

  • Трансфер в одну сторону из аэропорта BKK или DMK до отеля.
  • 3-х разовое питание (специальное меню)
  • Скидка 15% на меню обслуживания номеров A La Carte.
  • Скидка 20% на услуги прачечной
  • Безлимитный высокоскоростной доступ в Интернет (50 Мбит / с.)
  • Цифровой доступ к газетам и журналам со всего мира
  • Медсестра в режиме ожидания 24 часа
  • Цепная реакция полимеразы в реальном времени (ОТ-ПЦР) 3 мазок на Covid-19 в день 0-1, день 6-7 или день 12-13
  • Бесплатный обратный транспорт в больницу 24 часа в сутки.
  • Бесплатная первоначальная оценка с помощью видеозвонка
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