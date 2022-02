Всего AQ гостиничных номеров 155 Спальни Партнерская больница Sukumvit Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Amara Bangkok в приоритетном порядке, и Отель Amara Bangkok будет получать оплату напрямую от вас.

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Amara Bangkok расположен в Бангкоке, в 2,1 км от торгового центра MBK Center.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и общий лаундж. Среди прочих удобств - услуги консьержа и билетной кассы, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и обмен валюты. Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на город. Во всех номерах отеля Amara Bangkok есть гостиная зона. Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак. Бангкокский центр искусства и культуры находится в 2,2 км от отеля Amara Bangkok, а океанариум SEA LIFE Bangkok Ocean World - в 2,6 км. Ближайший аэропорт - международный аэропорт Донмыанг, расположенный в 22,5 км от отеля.

Удобства / Особенности Трансфер в одну сторону из аэропорта BKK или DMK до отеля.

3-х разовое питание (специальное меню)

Скидка 15% на меню обслуживания номеров A La Carte.

Скидка 20% на услуги прачечной

Безлимитный высокоскоростной доступ в Интернет (50 Мбит / с.)

Цифровой доступ к газетам и журналам со всего мира

Медсестра в режиме ожидания 24 часа

Цепная реакция полимеразы в реальном времени (ОТ-ПЦР) 3 мазок на Covid-19 в день 0-1, день 6-7 или день 12-13

Бесплатный обратный транспорт в больницу 24 часа в сутки.

Бесплатная первоначальная оценка с помощью видеозвонка

