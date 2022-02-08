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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Amara Bangkok расположен в Бангкоке, в 2,1 км от торгового центра MBK Center.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и общий лаундж. Среди прочих удобств - услуги консьержа и билетной кассы, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и обмен валюты.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на город. Во всех номерах отеля Amara Bangkok есть гостиная зона.

Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.

Бангкокский центр искусства и культуры находится в 2,2 км от отеля Amara Bangkok, а океанариум SEA LIFE Bangkok Ocean World - в 2,6 км. Ближайший аэропорт - международный аэропорт Донмыанг, расположенный в 22,5 км от отеля.