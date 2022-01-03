Всего AQ гостиничных номеров 80 Спальни
Партнерская больница Bangpakok9 International Hospital
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Улучшенный номер 28m²
฿32,500 - 10 Day AQ
฿5,800 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Netflix
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Делюкс номер 30m²
฿35,700 - 10 Day AQ
฿6,100 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Netflix
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Представительский номер 35m²
฿40,000 - 10 Day AQ
฿6,700 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Netflix
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Люкс с 1 спальней 60m²
฿51,000 - 10 Day AQ
฿7,600 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Кофе-машина
- Смежный номер
- Семейные люксы
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Малый депозит
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Silom Serene расположен посреди ландшафтных тропических садов в районе Бангкока Банграк, в 1 км от парка Лумпини. Этот бутик-отель предлагает элегантные номера, ресторан и открытый бассейн.
В номерах отеля Silom Serene есть деревянные полы и мебель. В каждом номере есть кабельное / спутниковое телевидение, сейф и холодильник. В собственных ванных комнатах установлена ванна и душ. В некоторых номерах также есть гостиная и кухня с обеденной зоной.
Гости могут позаниматься в фитнес-центре или расслабиться в сауне. В отеле есть бизнес-центр с полным спектром услуг и читальный зал.
В ресторане Ormthong подают блюда тайской и интернациональной кухни, а напитки и закуски можно заказать в кафе и баре. Доставка еды и напитков в номер производится круглосуточно.
Бутик-отель Silom Serene находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.
Удобства / Особенности
- Тестирование на COVID-19 (2 раза в 5-й и 9-й дни)
- Круглосуточная дежурная медсестра
- Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением дипломированной медсестры
- Бесплатный высокоскоростной доступ WI-FI
- Smart TV
- Скидка 30% от стоимости пакета для сопровождающего супруга, проживающего в одной комнате
- Неограниченное количество питьевой воды
- Скидка 10% на обслуживание номеров в местных ресторанах, включая Arno's Butcher and Eatery и Ormthong Heritage Restaurant (тайский)
- Имеются комнаты для курения с разрешением открывать окно для свежего воздуха
- Кабель HDMI доступен по запросу
- Netflix
- Персонализированное обслуживание для удовлетворения любых запросов гостей, включая выполнение поручений и покупку продуктов
- Дезинфицирующее средство для рук и маски
- 3-х разовое питание из выбранного меню
- Приветственный напиток
- Бесплатное использование коврика для йоги и мяча для упражнений в комнате отдыха
- Беспроводной танцевальный коврик для ПК ТВ в комнате отдыха
- Бесплатный трансфер из аэропорта (Дон Муанг / Суварнабхуми)
- Курьерские услуги в близлежащие удобные магазины
Счет
4.7/5
Отлично
На основе 7 отзывы
Если бы вы были гостем в Бутик-отель Silom Serene A
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Excellent service and decent food. The room was clean and well-equipped.
I picked this place because of its inexpensive price. But I was surprised that Silom Serene Boutique Hotel was actually very nice. The hotel was small but pleasant. The room was clean and had a small refrigerator, a kettle, a flat-screen TV, a real bath tub, and plenty of lights. An excellent service and good food. The hotel was equipped for handling the sandboxing and the staff acted appropriately for the COVID measures. Also, the hotel location was perfect. It was located right in the middle of the Silom area where there were many restaurants and hawker's stalls (street vendors) where you could get cheap but great food. Stations for the sky train (BTS) and subway (MRT) were not too far. I noticed there are other Serene Boutique hotels elsewhere (one in Hua Hin). I would definitely stay at other places operated by the same company.
5.0 Superior Room
Положительные
I had great 7 days experience comfortable and clean , great food and service and reliable Internet.
5.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Фантастика со всех сторон
Был отличный отдых, и в отеле был прекрасный персонал, очень дружелюбный. Еда отличная. Я бы остановился здесь снова и очень рекомендую. Большое спасибо
4.0 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Сильный Wi-Fi, доступность Netflix, покупки 7 Eleven требуют дополнительной платы за обслуживание в размере 10%
- Пицца Кальцоне, которую я заказал, даже близко не соответствовала изображению в меню. Фотографии предназначены только для иллюстрации.
Выбрал этот отель, так как он находится в 5 минутах ходьбы от того места, где я остановлюсь после ASQ. В целом он превзошел мои ожидания. Никаких пожеланий, хотя это на 14 ночей КАРАНТИНА.
4.4 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Они бесплатно улучшили мою комнату. Предложил мне тренажерный зал. Персонал отличный. В номере есть микроволновая печь. Вы можете использовать GRAB
- Иногда еда остывала, но когда она остывалась, мне давали новую. Больше разнообразия в меню еды.
Опыт был приличным. Комната была большой и просторной. Интернет был очень быстрым. Они позволяют использовать заказы на еду на вынос. Еда в отеле была приличной, но не отличной. Я предпочел тайское меню. В целом, мое пребывание было хорошим для отеля ASQ, и я был доволен предоставленными услугами. Если вам нужны веса для тренировки, они также предоставят вам их. Они проводят вам три теста ПЦР во время вашего пребывания и имеют надлежащий протокол COVID.
5.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Поскольку мне сделали прививку, мне нужно было остаться всего 7 дней.
- Коврик для йоги и свободные веса были доступны бесплатно.
- Степпер и планер были доступны за отдельную плату.
- Персонал был очень дружелюбным и услужливым и хорошо говорил по-английски.
- Европейский завтрак походил на застолье.
- Мой вид на город был скучным.
Моя неделя на самом деле прошла довольно быстро. Первые дни были потрачены на то, чтобы преодолеть смену часовых поясов, а затем я занялся изучением Библии / чтением / упражнениями / просмотром фильмов. После отрицательного результата теста на 5-й день мне разрешили побыть у бассейна, и я почувствовал себя прекрасно на солнышке.
4.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Чтобы иметь возможность отправлять, чтобы получить вещи от 7-Eleven
- Чтобы иметь возможность отправлять, чтобы получить вещи от 7-Eleven
Еда доставляется в номер отличного вкуса. Много вещей на выбор из выбора еды. Много замечательных вещей на выбор в меню. Отличный вкус и много еды
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