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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Silom Serene расположен посреди ландшафтных тропических садов в районе Бангкока Банграк, в 1 км от парка Лумпини. Этот бутик-отель предлагает элегантные номера, ресторан и открытый бассейн.

В номерах отеля Silom Serene есть деревянные полы и мебель. В каждом номере есть кабельное / спутниковое телевидение, сейф и холодильник. В собственных ванных комнатах установлена ванна и душ. В некоторых номерах также есть гостиная и кухня с обеденной зоной.

Гости могут позаниматься в фитнес-центре или расслабиться в сауне. В отеле есть бизнес-центр с полным спектром услуг и читальный зал.

В ресторане Ormthong подают блюда тайской и интернациональной кухни, а напитки и закуски можно заказать в кафе и баре. Доставка еды и напитков в номер производится круглосуточно.

Бутик-отель Silom Serene находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.