BANGKOK TEST & GO

Бутик-отель Silom Serene A - AQ / ASQ

Bangkok
8.6
оценка с
1285
Обновление March 8, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
7 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 80 Спальни
Партнерская больница Bangpakok9 International Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 1 Adult
Улучшенный номер 28
฿32,500 - 10 Day AQ
฿5,800 - 1 Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 1 Adult
Делюкс номер 30
฿35,700 - 10 Day AQ
฿6,100 - 1 Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 1 Adult
Представительский номер 35
฿40,000 - 10 Day AQ
฿6,700 - 1 Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Netflix
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
Максимум 1 Adult
Люкс с 1 спальней 60
฿51,000 - 10 Day AQ
฿7,600 - 1 Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Кофе-машина
  • Смежный номер
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Netflix
  • Малый депозит
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Silom Serene расположен посреди ландшафтных тропических садов в районе Бангкока Банграк, в 1 км от парка Лумпини. Этот бутик-отель предлагает элегантные номера, ресторан и открытый бассейн.

В номерах отеля Silom Serene есть деревянные полы и мебель. В каждом номере есть кабельное / спутниковое телевидение, сейф и холодильник. В собственных ванных комнатах установлена ванна и душ. В некоторых номерах также есть гостиная и кухня с обеденной зоной.

Гости могут позаниматься в фитнес-центре или расслабиться в сауне. В отеле есть бизнес-центр с полным спектром услуг и читальный зал.

В ресторане Ormthong подают блюда тайской и интернациональной кухни, а напитки и закуски можно заказать в кафе и баре. Доставка еды и напитков в номер производится круглосуточно.

Бутик-отель Silom Serene находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.

Удобства / Особенности

  • Тестирование на COVID-19 (2 раза в 5-й и 9-й дни)
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением дипломированной медсестры
  • Бесплатный высокоскоростной доступ WI-FI
  • Smart TV
  • Скидка 30% от стоимости пакета для сопровождающего супруга, проживающего в одной комнате
  • Неограниченное количество питьевой воды
  • Скидка 10% на обслуживание номеров в местных ресторанах, включая Arno's Butcher and Eatery и Ormthong Heritage Restaurant (тайский)
  • Имеются комнаты для курения с разрешением открывать окно для свежего воздуха
  • Кабель HDMI доступен по запросу
  • Netflix
  • Персонализированное обслуживание для удовлетворения любых запросов гостей, включая выполнение поручений и покупку продуктов
  • Дезинфицирующее средство для рук и маски
  • 3-х разовое питание из выбранного меню
  • Приветственный напиток
  • Бесплатное использование коврика для йоги и мяча для упражнений в комнате отдыха
  • Беспроводной танцевальный коврик для ПК ТВ в комнате отдыха
  • Бесплатный трансфер из аэропорта (Дон Муанг / Суварнабхуми)
  • Курьерские услуги в близлежащие удобные магазины
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Счет
4.7/5
Отлично
На основе 7 отзывы
Рейтинг
Отлично
5
Очень хороший
2
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Бутик-отель Silom Serene A , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇸Yutaka Sagara

Проверено на 03/01/2022
Прибыл 16/12/2021
4.8 Superior Room
Положительные
  • Excellent service and decent food. The room was clean and well-equipped.
Отрицательные
  • Nothing, really.

I picked this place because of its inexpensive price. But I was surprised that Silom Serene Boutique Hotel was actually very nice. The hotel was small but pleasant. The room was clean and had a small refrigerator, a kettle, a flat-screen TV, a real bath tub, and plenty of lights. An excellent service and good food. The hotel was equipped for handling the sandboxing and the staff acted appropriately for the COVID measures. Also, the hotel location was perfect. It was located right in the middle of the Silom area where there were many restaurants and hawker's stalls (street vendors) where you could get cheap but great food. Stations for the sky train (BTS) and subway (MRT) were not too far. I noticed there are other Serene Boutique hotels elsewhere (one in Hua Hin). I would definitely stay at other places operated by the same company.

🇹🇭Rin chitinanda

Проверено на 02/11/2021
Прибыл 17/10/2021
5.0 Superior Room
Положительные
  • Great service

I had great 7 days experience comfortable and clean , great food and service and reliable Internet.

🇬🇧Edmund Stephenson

Проверено на 31/07/2021
Прибыл 14/07/2021
5.0 Superior Room
Положительные
  • Фантастика со всех сторон
Отрицательные
  • Нет вне времени

Был отличный отдых, и в отеле был прекрасный персонал, очень дружелюбный. Еда отличная. Я бы остановился здесь снова и очень рекомендую. Большое спасибо

🇸🇬Lee Lawrence

Проверено на 14/07/2021
Прибыл 05/07/2021
4.0 Deluxe Room
Положительные
  • Сильный Wi-Fi, доступность Netflix, покупки 7 Eleven требуют дополнительной платы за обслуживание в размере 10%
Отрицательные
  • Пицца Кальцоне, которую я заказал, даже близко не соответствовала изображению в меню. Фотографии предназначены только для иллюстрации.

Выбрал этот отель, так как он находится в 5 минутах ходьбы от того места, где я остановлюсь после ASQ. В целом он превзошел мои ожидания. Никаких пожеланий, хотя это на 14 ночей КАРАНТИНА.

🇬🇧Francis Ejiegbu

Проверено на 09/07/2021
Прибыл 12/06/2021
4.4 Deluxe Room
Положительные
  • Они бесплатно улучшили мою комнату. Предложил мне тренажерный зал. Персонал отличный. В номере есть микроволновая печь. Вы можете использовать GRAB
Отрицательные
  • Иногда еда остывала, но когда она остывалась, мне давали новую. Больше разнообразия в меню еды.

Опыт был приличным. Комната была большой и просторной. Интернет был очень быстрым. Они позволяют использовать заказы на еду на вынос. Еда в отеле была приличной, но не отличной. Я предпочел тайское меню. В целом, мое пребывание было хорошим для отеля ASQ, и я был доволен предоставленными услугами. Если вам нужны веса для тренировки, они также предоставят вам их. Они проводят вам три теста ПЦР во время вашего пребывания и имеют надлежащий протокол COVID.

🇺🇸Deborah A Grosser

Проверено на 13/05/2021
Прибыл 27/04/2021
5.0 Superior Room
Положительные
  • Поскольку мне сделали прививку, мне нужно было остаться всего 7 дней.
  • Коврик для йоги и свободные веса были доступны бесплатно.
  • Степпер и планер были доступны за отдельную плату.
  • Персонал был очень дружелюбным и услужливым и хорошо говорил по-английски.
  • Европейский завтрак походил на застолье.
Отрицательные
  • Мой вид на город был скучным.

Моя неделя на самом деле прошла довольно быстро. Первые дни были потрачены на то, чтобы преодолеть смену часовых поясов, а затем я занялся изучением Библии / чтением / упражнениями / просмотром фильмов. После отрицательного результата теста на 5-й день мне разрешили побыть у бассейна, и я почувствовал себя прекрасно на солнышке.

🇨🇦Andrew Vaisnis

Проверено на 13/04/2021
Прибыл 11/04/2021
4.8 Superior Room
Положительные
  • Чтобы иметь возможность отправлять, чтобы получить вещи от 7-Eleven
Отрицательные
  • Чтобы иметь возможность отправлять, чтобы получить вещи от 7-Eleven

Еда доставляется в номер отличного вкуса. Много вещей на выбор из выбора еды. Много замечательных вещей на выбор в меню. Отличный вкус и много еды

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

7 Soi Pipat (Silom 3), Silom Road, Bangrak, Bang Rak, 10500 Bangkok, Thailand

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IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
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