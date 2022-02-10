BANGKOK TEST & GO

Synsiri Resort - AQ / ASQ

Bangkok
7.3
оценка с
628
Обновление February 10, 2022
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Всего AQ гостиничных номеров 62 Спальни
Партнерская больница Synphet Serirak Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in очень высокий спрос right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 1 Child, 1 Infant
Начальство 21
฿22,800 - 10 Day AQ
฿19,700 - 7 Day AQ
฿3,500 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Интернет - Wi-Fi
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс 24
฿24,800 - 10 Day AQ
฿21,700 - 7 Day AQ
฿5,100 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Интернет - Wi-Fi

Synsiri Resort, построенный в 2000 году, станет прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель расположен всего в 40 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от торгового центра Promenade, набережной и больницы Nopparat Rajathanee.

Synsiri Resort также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание в Бангкоке еще более приятным. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации.

В отеле 140 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают в себя доступ в Интернет - беспроводной, кондиционер, письменный стол, доступ в Интернет - LAN (за дополнительную плату), доступ в Интернет - беспроводной (за дополнительную плату). Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, например, сад. Synsiri Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Synsiri Resort.

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Адрес / Карта

93/1 Moo7, Panya Indra Rd, Khan Na Yao, Bangkok 10230

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