Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Synsiri Resort в приоритетном порядке, и Synsiri Resort будет получать оплату напрямую от вас.

Synsiri Resort, построенный в 2000 году, станет прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель расположен всего в 40 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от торгового центра Promenade, набережной и больницы Nopparat Rajathanee.

Synsiri Resort также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание в Бангкоке еще более приятным. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации.

В отеле 140 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают в себя доступ в Интернет - беспроводной, кондиционер, письменный стол, доступ в Интернет - LAN (за дополнительную плату), доступ в Интернет - беспроводной (за дополнительную плату). Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, например, сад. Synsiri Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Synsiri Resort.