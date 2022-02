Всего AQ гостиничных номеров 66 Спальни Партнерская больница Ramkhamhaeng Hospital

Легкая доступность как до аэропорта, так и до центра города делает этот отель выгодным выбором для путешественников в Бангкок. Отель расположен в районе Лардпрао, в нескольких минутах езды от таких достопримечательностей, как Большой дворец, Ват Арун, Ват Пхо и многочисленные магазины в центре Бангкока. Расположенный в университетском районе отель окружен несколькими торговыми центрами, а также магазинами на улице. Путешественникам, заботящимся о своем здоровье, будет приятно узнать, что все номера в этом отеле предназначены для некурящих. Metro Point включает в себя ресторан, обслуживание в номерах.

Airport pick-up service from Airport to Hotel

LED TV, Wi-fi Internet provided

Room Cleaning Service

Split type air condition

Full board meals including breakfast, lunch and dinner

20% discount on room service

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА RAMKHAMHAENG

Certified medical staff on standby 24 hours

Free doctor consultation through Telemedicine service

2 times Real time PCR for COVID-19 hospital.

Transportation between Ramkhamhaeng hospital and residence

Счет 4.6 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение

🇹🇭 Sudjai Прибыл 28/12/2021 4.6 Metro Superior Room Положительные Convenient, clean and good food Отрицательные Too many dogs barking Convenient area for me to do anything such as: going to the bank, ,going to hospital and visiting my friends

