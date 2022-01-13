BANGKOK TEST & GO

Метро Пойнт Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
7.3
оценка с
486
Обновление February 10, 2022
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1 REVIEW
Всего AQ гостиничных номеров 66 Спальни
Партнерская больница Ramkhamhaeng Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Легкая доступность как до аэропорта, так и до центра города делает этот отель выгодным выбором для путешественников в Бангкок. Отель расположен в районе Лардпрао, в нескольких минутах езды от таких достопримечательностей, как Большой дворец, Ват Арун, Ват Пхо и многочисленные магазины в центре Бангкока. Расположенный в университетском районе отель окружен несколькими торговыми центрами, а также магазинами на улице. Путешественникам, заботящимся о своем здоровье, будет приятно узнать, что все номера в этом отеле предназначены для некурящих. Metro Point включает в себя ресторан, обслуживание в номерах.

Удобства / Особенности

  • ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТЕЛЕМ
  • Airport pick-up service from Airport to Hotel
  • LED TV, Wi-fi Internet provided
  • Room Cleaning Service
  • Split type air condition
  • Full board meals including breakfast, lunch and dinner
  • 20% discount on room service
  • МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА RAMKHAMHAENG
  • Certified medical staff on standby 24 hours
  • Free doctor consultation through Telemedicine service
  • 2 times Real time PCR for COVID-19 hospital.
  • Transportation between Ramkhamhaeng hospital and residence
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Счет
4.6/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇹🇭Sudjai

Проверено на 13/01/2022
Прибыл 28/12/2021
4.6 Metro Superior Room
Положительные     
  • Convenient, clean and good food
Отрицательные
  • Too many dogs barking

Convenient area for me to do anything such as: going to the bank, ,going to hospital and visiting my friends

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

666 ซอยลาดพร้าว 130, Ramkhamhaeng 81 Alley, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok 10240

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