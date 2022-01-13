Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Метро Пойнт Бангкок в приоритетном порядке, и Метро Пойнт Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Легкая доступность как до аэропорта, так и до центра города делает этот отель выгодным выбором для путешественников в Бангкок. Отель расположен в районе Лардпрао, в нескольких минутах езды от таких достопримечательностей, как Большой дворец, Ват Арун, Ват Пхо и многочисленные магазины в центре Бангкока. Расположенный в университетском районе отель окружен несколькими торговыми центрами, а также магазинами на улице. Путешественникам, заботящимся о своем здоровье, будет приятно узнать, что все номера в этом отеле предназначены для некурящих. Metro Point включает в себя ресторан, обслуживание в номерах.