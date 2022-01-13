Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 37 торопиться!
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Метро Пойнт Бангкок в приоритетном порядке, и Метро Пойнт Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Легкая доступность как до аэропорта, так и до центра города делает этот отель выгодным выбором для путешественников в Бангкок. Отель расположен в районе Лардпрао, в нескольких минутах езды от таких достопримечательностей, как Большой дворец, Ват Арун, Ват Пхо и многочисленные магазины в центре Бангкока. Расположенный в университетском районе отель окружен несколькими торговыми центрами, а также магазинами на улице. Путешественникам, заботящимся о своем здоровье, будет приятно узнать, что все номера в этом отеле предназначены для некурящих. Metro Point включает в себя ресторан, обслуживание в номерах.
666 ซอยลาดพร้าว 130, Ramkhamhaeng 81 Alley, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok 10240