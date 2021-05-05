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Отель Chana расположен в 2 км от воскресного рынка Минбури. К услугам гостей номера с кондиционером и собственным балконом. В отеле есть ресторан и бесплатная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера для некурящих отеля Chana отличаются современным интерьером и теплым освещением. Все хорошо оборудованные номера оснащены телевизором, холодильником и уютным гостиным уголком. В собственной ванной комнате установлен душ.
В ресторане Chor Chana, открытом в течение всего дня, подают разнообразные блюда тайской и европейской кухни. Также осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На круглосуточной стойке регистрации отеля можно взять напрокат автомобиль и воспользоваться услугами факса / ксерокопирования. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Отель Canal находится в 10 км от Сиам-Парк-Сити и торгового центра Fashion Island. Расстояние до международного аэропорта Суварнабхуми составляет 15 км.