Всего AQ гостиничных номеров 80 Спальни Партнерская больница Navamin 9 Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Канал Отель в приоритетном порядке, и Канал Отель будет получать оплату напрямую от вас.

The Canal Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Отель Chana расположен в 2 км от воскресного рынка Минбури. К услугам гостей номера с кондиционером и собственным балконом. В отеле есть ресторан и бесплатная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Просторные номера для некурящих отеля Chana отличаются современным интерьером и теплым освещением. Все хорошо оборудованные номера оснащены телевизором, холодильником и уютным гостиным уголком. В собственной ванной комнате установлен душ. В ресторане Chor Chana, открытом в течение всего дня, подают разнообразные блюда тайской и европейской кухни. Также осуществляется доставка еды и напитков в номер. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно взять напрокат автомобиль и воспользоваться услугами факса / ксерокопирования. По запросу предоставляются услуги прачечной. Отель Canal находится в 10 км от Сиам-Парк-Сити и торгового центра Fashion Island. Расстояние до международного аэропорта Суварнабхуми составляет 15 км.

Удобства / Особенности 2-кратное тестирование на COVID-19

Круглосуточное медсестринское обслуживание

3-х разовое питание

Интернет Wi-Fi

Телевидение [цифровое телевидение]

Услуги по уборке

Трансфер из аэропорта Дон Муанг или аэропорта Суварнабхуми.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ

Счет 4.0 /5 Очень хороший На основе 2 отзывы Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 1 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Канал Отель , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Канал Отель СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇩🇪 Heinz Ulrich Bornhooldt Прибыл 25/10/2019 5.0 Standard Room Положительные идеальный и дружелюбный персонал, услужливый с организацией такси, поездок и всего остального. Отрицательные ни одного отрицательного Я бы с удовольствием вернулся, но правила въезда в прекрасный Таиланд приводят меня в отчаяние. Желаю всем сотрудникам Канал-Отеля лучшего будущего - никогда не переставай улыбаться. 🇺🇸 J B Прибыл 08/04/2021 2.9 Standard Room Я выбрал этот отель на 15-дневный карантин. Еда была в порядке, и номер был довольно чистым. Wi-Fi было достаточно, чтобы совершать простые звонки.

Hotel Offer Brochure