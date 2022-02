合計AQホテルの部屋 62 ベッドルーム パートナー病院 Synphet Serirak Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in 非常に高い需要 right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 101最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にシンシリリゾート 直接連絡し、 シンシリリゾートが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 1 Child, 1 Infant 優れました 21 m² ฿22,800 - 10 Day AQ ฿19,700 - 7 Day AQ ฿3,500 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant デラックス 24 m² ฿24,800 - 10 Day AQ ฿21,700 - 7 Day AQ ฿5,100 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

インターネット-Wifi

2000年に建てられたシンシリリゾートは、バンコクへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。市内中心部からわずか40kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。観光オプションや地元のアトラクションについては、ホテルがプロムナードモール、プロムナード、ノッパラットラジャサニー病院に近接しているので遠くを見る必要はありません。 シンシリリゾートはまた、バンコクでの滞在を豊かにするための多くの施設を提供しています。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間のセキュリティ、タクシーサービス、24時間のフロントデスクがあります。 ホテルには140の美しく整えられた客室があり、その多くにはインターネットアクセス-ワイヤレス、エアコン、デスク、インターネットアクセス-LAN(有料)、インターネットアクセス-ワイヤレス(有料)が含まれています。ホテルは庭園など多くのユニークなレクリエーションの機会を提供しています。 Synsiri Resortは、理想的なロケーションと設備を備えており、さまざまな方法でその場を訪れます。

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい シンシリリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す シンシリリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

Hotel Offer Brochure