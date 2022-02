Total AQ chambres d'hôtel 62 Chambres Hôpital partenaire Synphet Serirak Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. Maximum de 1 Child, 1 Infant Supérieur 21 m² ฿22,800 - 10 Day AQ ฿19,700 - 7 Day AQ ฿3,500 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Internet - Wifi OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant De luxe 24 m² ฿24,800 - 10 Day AQ ฿21,700 - 7 Day AQ ฿5,100 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Internet - Wifi

Construit en 2000, le Synsiri Resort est un ajout distinct à Bangkok et un choix judicieux pour les voyageurs. Situé à seulement 40 km du centre-ville, les clients sont bien placés pour profiter des attractions et activités de la ville. Pour les visites touristiques et les attractions locales, il ne faut pas chercher loin car l'hôtel se trouve à proximité de The Promenade Mall, The Promenade, Nopparat Rajathanee Hospital. Synsiri Resort propose aussi nombre d'équipements pour enrichir votre séjour à Bangkok. Pour ne citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, il y a un service d'étage 24 heures sur 24, une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, un service de sécurité 24h / 24, un service de taxi, une réception ouverte 24h / 24. L'hôtel dispose de 140 chambres joliment aménagées, dont beaucoup comprennent un accès Internet - sans fil, climatisation, bureau, accès Internet - LAN (payant), accès Internet - sans fil (payant). L'hôtel offre de nombreuses possibilités de loisirs uniques, telles que jardin. Avec un emplacement idéal et des équipements à la hauteur, le Synsiri Resort fait de bien des choses.

