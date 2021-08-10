Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

S Ram Leisure Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Добро пожаловать в отель S Ram, современный бутик-отель, расположенный в районе Рамкамхенг в Бангкоке. Мы предлагаем полностью отремонтированные современные и стильные номера, от номеров Делюкс до наших фирменных номеров с выходом к бассейну, наполненных элегантностью и шармом. Ваше пребывание у нас будет вечным и безмятежным. В отеле есть номера с кондиционерами и бесплатным WIFI, в каждом из которых есть собственная ванная комната.

Арабская улица находится в 12,8 км от отеля S Ram Leisure, а торговый центр Central Plaza Ladprao - в 12,8 км. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 21 км от отеля.