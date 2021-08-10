BANGKOK TEST & GO

Отель S Ram Leisure - AQ / ASQ

Bangkok
8.5
оценка с
13
Обновление April 8, 2022
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8 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 135 Спальни
Партнерская больница Vibharam Hospital

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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S Ram Leisure Hotel is no longer operating as an ASQ.

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Добро пожаловать в отель S Ram, современный бутик-отель, расположенный в районе Рамкамхенг в Бангкоке. Мы предлагаем полностью отремонтированные современные и стильные номера, от номеров Делюкс до наших фирменных номеров с выходом к бассейну, наполненных элегантностью и шармом. Ваше пребывание у нас будет вечным и безмятежным. В отеле есть номера с кондиционерами и бесплатным WIFI, в каждом из которых есть собственная ванная комната.

Арабская улица находится в 12,8 км от отеля S Ram Leisure, а торговый центр Central Plaza Ladprao - в 12,8 км. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 21 км от отеля.

Удобства / Особенности

  • 3 раза проведен скрининг-тест ПЦР на COVID-19 на территории
  • Консультации медсестры
  • Консультации врачей
  • Трансфер службы скорой помощи из отеля в больницу
  • Ежедневная проверка температуры
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Для всех категорий номеров включено 3-х разовое питание.
  • Встреча в аэропорту Суварнабхуми или Дон Муанг от отеля в день прибытия.
  • LED-телевизор с национальными и международными каналами
  • Бесплатный Wi-Fi Интернет
  • Бесплатные 4 бутылки питьевой воды в день, кофе и чай в номере
  • Уборка 2 раза в неделю (после скринингового ПЦР-теста на COVID-19)
  • Услуги прачечной со скидкой 10%
  • Еда и напитки (без алкоголя) со скидкой 15%
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Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 8 отзывы
Рейтинг
Отлично
5
Очень хороший
1
В среднем
2
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель S Ram Leisure , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇸Tim Mitchell

Проверено на 10/08/2021
Прибыл 25/07/2021
4.5 Pool Access Room
Положительные
  • Огромный дворик с удобным шезлонгом.
  • Ванна, из которой можно смотреть телевизор.
  • Достаточно места для тренировок. Удобная кровать.
  • Вкусная еда.
  • Большая, хорошо оборудованная ванная комната.
  • Исключительно чистый и современный номер
Отрицательные
  • Время от времени Wi-Fi может тормозить.

Рассмотрите S Ram для вашего карантина. Патио - отличное место, чтобы убить время и подышать свежим воздухом. Комната очень большая и уютная.

🇫🇷Gu6

Проверено на 20/06/2021
Прибыл 04/06/2021
5.0 Pool Access Room
Положительные
  • Чистота,
  • довольно большое пространство комнаты,
  • эта открытая терраса, которая позволяет нам проветривать себя,
  • Wi-Fi с хорошим потоком и наконец
  • блюда с более чем удовлетворительным выбором в меню
Отрицательные
  • Ничего такого

Хотя я нашел карантин действительно бесполезным, так как я был вакцинирован, я все еще полностью ценю этот отель, и я действительно не чувствовал, что две недели заперты, как можно было бы ожидать.

🇮🇸Valdimar Masson

Проверено на 17/06/2021
Прибыл 31/05/2021
3.3 Pool Access Room
Положительные
  • Хорошая кровать.
  • Хороший душ.
Отрицательные
  • Еда очень мягкая.
  • Только один кухонный угорь.

Отель очень хороший. Персонал был дружелюбным и приятным. Еда была хорошей, но не очень вкусной. Требовалось больше чили. Интернет медленный и небезопасный. Единственным стулом в комнате был простой пластиковый обеденный стул, неудобный для сидения и просмотра телевизора. Но неплохой отдых.

jaeeun baik

Проверено на 06/06/2021
Прибыл 21/05/2021
4.8 Pool Access Room
Положительные
  • просторный балкон
  • чистая комната, так как это новое здание
  • хороший сервис
  • разумная еда
Отрицательные
  • никто

номер с выходом к бассейну был очень хорошим. номер очень просторный и чистый. еда довольно хорошая, но могло бы быть лучше, если бы немного больше порций и разнообразия. в целом был очень доволен

🇨🇭Nathalie Karam

Проверено на 11/05/2021
Прибыл 25/04/2021
4.0 Pool Access Room
Положительные
  • Доступ на террасу был потрясающим, даже если очень неприятно не заходить в бассейн.

Мак на стойке регистрации - отличный помощник. Он очень хорошо говорит по-английски и очень помог мне со всеми моими вопросами.

🇺🇸Charles Benedict

Проверено на 03/05/2021
Прибыл 04/04/2021
4.8 Pool Access Room
Положительные
  • Очень хорошая еда
  • Очень приятные сотрудники
  • Очень удобный номер
Отрицательные
  • Никаких диетических напитков
  • Covid тесты (не вина отеля)

Учитывая, что это был карантин, все было лучше, чем ожидалось. Очень впечатлен едой и своевременной доставкой. Сотрудники очень любезны с учетом обстоятельств. Патио было чудесным. T.V. был в порядке. Возьмите с собой Netflix !!

🇩🇰David Hostenborg

Проверено на 30/03/2021
Прибыл 14/03/2021
3.4 Deluxe Room
Положительные
  • В тюрьме нет ничего хорошего.
Отрицательные
  • Первый день и последний день не в счет, очень-очень плохо.

Ничего хорошего не могу сказать, потому что это как тюрьма 😕. Самое забавное, что с 1 апреля вы можете посещать тренажерный зал, бассейн и перекусить в отеле, почему вирус теперь более мягкий и не опасный, как раньше, хахаха. У того, кто издал этот закон, вообще нет МОЗГА.

🇳🇴Paranee Borgos

Проверено на 20/02/2021
Прибыл 15/02/2021
5.0 Deluxe Room
Положительные
  • Гибкое, компромиссное обслуживание, если оно находится в рамках правил безопасности. Я попросил скорректировать еду. Они готовы предоставить доступную альтернативу настолько хорошо, насколько это возможно.
  • Хороший вкус, качественные материалы, использованные для приготовления еды, и хорошее приготовление (не переваренные овощи, нежирное мясо, мягкий вкус, 2 варианта каждого приема пищи)
  • Чистая комната, чистые помещения, чистый кондиционер. Не о чем беспокоиться или сомневаться относительно чистоты комнаты, гигиены и качества еды.
Отрицательные
  • Если я не скажу ничего отрицательного, это будет звучать нереально. Я могу сказать, что окружающие взгляды не могут быть грандиозными, но для меня это не имеет значения. Вы получаете комнату площадью 45м2 в минималистском стиле ... выглядите чисто, без ненужных предметов, которые собирают пыль или заставляют вашу комнату выглядеть обставленной. Чистый пол, без ковра., Хорошая душевая кабина.
  • В противном случае я бы прокомментировал качество кофе и чая, а также наличие качественных закусок в номере.

Меня все очень устраивает. Для меня самое главное - это чистота в комнате, хороший душ с хорошим потоком воды. и качественное питание. Это совершенно новый отель без переполнения номеров. Вы не чувствуете себя в маленькой комнате. Качество материалов, используемых для каждого приема пищи, на высоте. Вы знаете, что у вас на тарелке .. Постное мясо, правильно приготовленные овощи, а не пережаренные. К тому же хороший вкус. Вы всегда можете обсудить свои потребности и предпочтения с отелем ❤️ Они приветливые, очень обслуживающие. Может быть немного строгим, но ASQ должен быть таким. Просторный номер с чистым кондиционером. Оба окна можно открыть на 2-3 дюйма. У них также есть номера повышенной комфортности для гостей с более высоким бюджетом, но если вы не хотите, я могу гарантировать, что вы не будете чувствовать себя здесь неловко.

Брошюра с предложением отеля

Адрес / Карта

812 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkapi, 10240 Bangkok, Thailand

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