Всего AQ гостиничных номеров 135 Спальни
Партнерская больница Vibharam Hospital
Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
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Добро пожаловать в отель S Ram, современный бутик-отель, расположенный в районе Рамкамхенг в Бангкоке. Мы предлагаем полностью отремонтированные современные и стильные номера, от номеров Делюкс до наших фирменных номеров с выходом к бассейну, наполненных элегантностью и шармом. Ваше пребывание у нас будет вечным и безмятежным. В отеле есть номера с кондиционерами и бесплатным WIFI, в каждом из которых есть собственная ванная комната.
Арабская улица находится в 12,8 км от отеля S Ram Leisure, а торговый центр Central Plaza Ladprao - в 12,8 км. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 21 км от отеля.
Удобства / Особенности
- 3 раза проведен скрининг-тест ПЦР на COVID-19 на территории
- Консультации медсестры
- Консультации врачей
- Трансфер службы скорой помощи из отеля в больницу
- Ежедневная проверка температуры
- Круглосуточная дежурная медсестра
- Для всех категорий номеров включено 3-х разовое питание.
- Встреча в аэропорту Суварнабхуми или Дон Муанг от отеля в день прибытия.
- LED-телевизор с национальными и международными каналами
- Бесплатный Wi-Fi Интернет
- Бесплатные 4 бутылки питьевой воды в день, кофе и чай в номере
- Уборка 2 раза в неделю (после скринингового ПЦР-теста на COVID-19)
- Услуги прачечной со скидкой 10%
- Еда и напитки (без алкоголя) со скидкой 15%
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 8 отзывы
Если бы вы были гостем в Отель S Ram Leisure
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.5 Pool Access Room
Положительные
Отрицательные
- Огромный дворик с удобным шезлонгом.
- Ванна, из которой можно смотреть телевизор.
- Достаточно места для тренировок. Удобная кровать.
- Вкусная еда.
- Большая, хорошо оборудованная ванная комната.
- Исключительно чистый и современный номер
- Время от времени Wi-Fi может тормозить.
Рассмотрите S Ram для вашего карантина. Патио - отличное место, чтобы убить время и подышать свежим воздухом. Комната очень большая и уютная.
5.0 Pool Access Room
Положительные
Отрицательные
- Чистота,
- довольно большое пространство комнаты,
- эта открытая терраса, которая позволяет нам проветривать себя,
- Wi-Fi с хорошим потоком и наконец
- блюда с более чем удовлетворительным выбором в меню
Хотя я нашел карантин действительно бесполезным, так как я был вакцинирован, я все еще полностью ценю этот отель, и я действительно не чувствовал, что две недели заперты, как можно было бы ожидать.
3.3 Pool Access Room
Положительные
Отрицательные
- Хорошая кровать.
- Хороший душ.
- Еда очень мягкая.
- Только один кухонный угорь.
Отель очень хороший. Персонал был дружелюбным и приятным. Еда была хорошей, но не очень вкусной. Требовалось больше чили. Интернет медленный и небезопасный. Единственным стулом в комнате был простой пластиковый обеденный стул, неудобный для сидения и просмотра телевизора. Но неплохой отдых.
4.8 Pool Access Room
Положительные
Отрицательные
- просторный балкон
- чистая комната, так как это новое здание
- хороший сервис
- разумная еда
номер с выходом к бассейну был очень хорошим.
номер очень просторный и чистый.
еда довольно хорошая, но могло бы быть лучше, если бы немного больше порций и разнообразия.
в целом был очень доволен
4.0 Pool Access Room
Положительные
- Доступ на террасу был потрясающим, даже если очень неприятно не заходить в бассейн.
Мак на стойке регистрации - отличный помощник. Он очень хорошо говорит по-английски и очень помог мне со всеми моими вопросами.
4.8 Pool Access Room
Положительные
Отрицательные
- Очень хорошая еда
- Очень приятные сотрудники
- Очень удобный номер
- Никаких диетических напитков
- Covid тесты (не вина отеля)
Учитывая, что это был карантин, все было лучше, чем ожидалось. Очень впечатлен едой и своевременной доставкой. Сотрудники очень любезны с учетом обстоятельств. Патио было чудесным. T.V. был в порядке. Возьмите с собой Netflix !!
3.4 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- В тюрьме нет ничего хорошего.
- Первый день и последний день не в счет, очень-очень плохо.
Ничего хорошего не могу сказать, потому что это как тюрьма 😕. Самое забавное, что с 1 апреля вы можете посещать тренажерный зал, бассейн и перекусить в отеле, почему вирус теперь более мягкий и не опасный, как раньше, хахаха.
У того, кто издал этот закон, вообще нет МОЗГА.
5.0 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Гибкое, компромиссное обслуживание, если оно находится в рамках правил безопасности. Я попросил скорректировать еду. Они готовы предоставить доступную альтернативу настолько хорошо, насколько это возможно.
- Хороший вкус, качественные материалы, использованные для приготовления еды, и хорошее приготовление (не переваренные овощи, нежирное мясо, мягкий вкус, 2 варианта каждого приема пищи)
- Чистая комната, чистые помещения, чистый кондиционер. Не о чем беспокоиться или сомневаться относительно чистоты комнаты, гигиены и качества еды.
- Если я не скажу ничего отрицательного, это будет звучать нереально. Я могу сказать, что окружающие взгляды не могут быть грандиозными, но для меня это не имеет значения. Вы получаете комнату площадью 45м2 в минималистском стиле ... выглядите чисто, без ненужных предметов, которые собирают пыль или заставляют вашу комнату выглядеть обставленной. Чистый пол, без ковра., Хорошая душевая кабина.
- В противном случае я бы прокомментировал качество кофе и чая, а также наличие качественных закусок в номере.
Меня все очень устраивает. Для меня самое главное - это чистота в комнате, хороший душ с хорошим потоком воды. и качественное питание.
Это совершенно новый отель без переполнения номеров. Вы не чувствуете себя в маленькой комнате.
Качество материалов, используемых для каждого приема пищи, на высоте. Вы знаете, что у вас на тарелке .. Постное мясо, правильно приготовленные овощи, а не пережаренные. К тому же хороший вкус. Вы всегда можете обсудить свои потребности и предпочтения с отелем ❤️
Они приветливые, очень обслуживающие. Может быть немного строгим, но ASQ должен быть таким. Просторный номер с чистым кондиционером. Оба окна можно открыть на 2-3 дюйма.
У них также есть номера повышенной комфортности для гостей с более высоким бюджетом, но если вы не хотите, я могу гарантировать, что вы не будете чувствовать себя здесь неловко.
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