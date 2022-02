รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 62 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Synphet Serirak Hospital

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 1 Child, 1 Infant เหนือกว่า 21 m² ฿22,800 - 10 Day AQ ฿19,700 - 7 Day AQ ฿3,500 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องดีลักซ์ 24 m² ฿24,800 - 10 Day AQ ฿21,700 - 7 Day AQ ฿5,100 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สินสิริรีสอร์ทสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แตกต่างในกรุงเทพฯและเป็นทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 40 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆของเมืองได้ สำหรับตัวเลือกในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ต้องมองไปไกลเพราะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเดอะพรอมานาดมอลล์, เดอะพรอมานาด, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สินสิริรีสอร์ทยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อเติมเต็มการเข้าพักของคุณในกรุงเทพฯ สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างของโรงแรม ได้แก่ รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามกว่า 140 ห้องในหลายห้องมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ, อินเทอร์เน็ต - LAN (มีค่าใช้จ่าย), อินเทอร์เน็ต - ไร้สาย (มีค่าใช้จ่าย) โรงแรมให้บริการกิจกรรมนันทนาการสุดพิเศษมากมายเช่นสวน ด้วยที่ตั้งที่ดีเยียมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัวสินสิริรีสอร์ทจึงน่าพึงพอใจในหลาย ๆ ด้าน

