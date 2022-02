Insgesamt AQ Hotelzimmer 62 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Synphet Serirak Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in sehr hohe Nachfrage right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 101 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Synsiri Resort , und Synsiri Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 1 Child, 1 Infant Überlegen 21 m² ฿22,800 - 10 Day AQ ฿19,700 - 7 Day AQ ฿3,500 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe 24 m² ฿24,800 - 10 Day AQ ฿21,700 - 7 Day AQ ฿5,100 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Internet - Wifi

Das im Jahr 2000 erbaute Synsiri Resort ist eine besondere Ergänzung zu Bangkok und eine kluge Wahl für Reisende. Das Hotel liegt nur 40 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet eine gute Lage, um die Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten der Stadt zu genießen. Für Sehenswürdigkeiten und lokale Sehenswürdigkeiten muss man nicht weit schauen, da das Hotel in unmittelbarer Nähe der Promenade Mall, der Promenade und des Nopparat Rajathanee Hospital liegt. Das Synsiri Resort bietet auch viele Einrichtungen, um Ihren Aufenthalt in Bangkok zu bereichern. Um nur einige der Einrichtungen des Hotels zu nennen: 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Taxiservice und 24-Stunden-Rezeption. Das Hotel verfügt über 140 wunderschön eingerichtete Zimmer, von denen viele über WLAN-Internetzugang, Klimaanlage, Schreibtisch, Internetzugang (LAN) (gegen Gebühr), Internetzugang (WLAN) (kostenpflichtig) verfügen. Das Hotel bietet viele einzigartige Freizeitmöglichkeiten wie einen Garten. Mit seiner idealen Lage und den entsprechenden Einrichtungen ist das Synsiri Resort in vielerlei Hinsicht genau das Richtige.

