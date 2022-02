合計AQホテルの部屋 204 ベッドルーム パートナー病院 Vibhavadi Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にプリンストンバンコクホテル 直接連絡し、 プリンストンバンコクホテルが直接支払いを回収します。

Princeton Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

ディンデーン地区に位置するプリンストンバンコクは、市内中心部の近くに客室とフルサービスのレジデンスを提供しています。ホテルには屋外プール、スパバス、レストランがあります。無料駐車場を利用できます。 Princeton Bangkokの客室には、ケーブルテレビ、ミニバー、セーフティボックスが備わっています。無料のフルーツバスケット、ボトル入り飲料水、日刊新聞を提供しています。 フィットネスセンターでエクササイズをしたり、心地よいマッサージをお楽しみください。ホテルではリムジンサービスと荷物預かりも提供しています。 地元料理と各国料理を提供する居心地の良いCaféPrincetonでビュッフェまたはアラカルトダイニングをお楽しみください。 プリンストンバンコクはスワンナプーム国際空港から車で30分です。ホテルでは、プラトゥーナムマーケット、MBKショッピングセンター、チャトゥチャックウィークエンドマーケットなど、一部の駅やショッピングセンターへの無料片道サービスを提供しています。

アメニティ/機能 ドンムアン空港またはスワンナプーム空港からホテルへの片道送迎

リアルタイムRT-PCRによるCOVID-19検査(5日目と12日目に2回)

登録看護師の監督下での1日2回の温度と健康の監視

24時間待機登録看護師サービス

Wi-Fi

ケーブルテレビ

1日3食

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 4.0 /5 とても良い に基づく 2 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい プリンストンバンコクホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す プリンストンバンコクホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇺🇸 Adam Mason に到着しました 30/03/2021 4.9 Superior Room ポジティブ 素敵なスタッフ、クリーンルーム、おいしい料理、速いwifi 本当に速いwifi、スタッフからの速い返事、良いwifi、クリーンルーム、良い眺め。 asqのためにこのホテルを強くお勧めします 🇺🇸 Benjamin McCurry に到着しました 14/02/2021 3.0 Superior Room ポジティブ スタッフは素晴らしかった ネガ 食物。食べ物が足りない&洋食が足りない 私が抱えていた最大の問題は、食べ物がとても良かったのですが、その部分が非常に少なく、代替メニューには西洋料理の3つの選択肢がありませんでした。より多くの西洋スタイルの食べ物が大いに必要です スタッフは私のためにセブンイレブンに行くことで私を救いました。私のバルコニーは、新鮮な空気のために本当に必要な鳥から非常に丈夫でした。それ以外はすべてがとても良かったスタッフは素晴らしかった

Hotel Offer Brochure

パートナーホテル モーベンピックホテルスクンビット15バンコク 8.4 との評価

4998 レビュー から ฿-1 ロハスレジデンススクンビット 7.9 との評価

2655 レビュー から ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 との評価

2 レビュー から ฿-1 シルバーパーム 7.9 との評価

461 レビュー から ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 との評価

100 レビュー から ฿-1 サイアムマンダリーナホテルスワンナプーム空港 8 との評価

88 レビュー から ฿-1