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ディンデーン地区に位置するプリンストンバンコクは、市内中心部の近くに客室とフルサービスのレジデンスを提供しています。ホテルには屋外プール、スパバス、レストランがあります。無料駐車場を利用できます。
Princeton Bangkokの客室には、ケーブルテレビ、ミニバー、セーフティボックスが備わっています。無料のフルーツバスケット、ボトル入り飲料水、日刊新聞を提供しています。
フィットネスセンターでエクササイズをしたり、心地よいマッサージをお楽しみください。ホテルではリムジンサービスと荷物預かりも提供しています。
地元料理と各国料理を提供する居心地の良いCaféPrincetonでビュッフェまたはアラカルトダイニングをお楽しみください。
プリンストンバンコクはスワンナプーム国際空港から車で30分です。ホテルでは、プラトゥーナムマーケット、MBKショッピングセンター、チャトゥチャックウィークエンドマーケットなど、一部の駅やショッピングセンターへの無料片道サービスを提供しています。