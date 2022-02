รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 204 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Vibhavadi Hospital

Princeton Bangkok ตั้งอยู่ในเขตดินแดงให้บริการห้องพักและที่อยู่อาศัยพร้อมบริการครบครันใกล้ใจกลางเมือง โรงแรมมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งอ่างสปาและห้องอาหาร มีที่จอดรถฟรี ห้องพักที่ Princeton Bangkok มีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณเคเบิลมินิบาร์ตู้นิรภัย ผู้เข้าพักจะได้รับตะกร้าผลไม้น้ำดื่มบรรจุขวดและหนังสือพิมพ์รายวันฟรี ออกกำลังที่ศูนย์ออกกำลังกายหรือรับบริการนวดผ่อนคลาย โรงแรมยังมีบริการรถลีมูซีนและบริการรับฝากสัมภาระ เพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์หรืออาหารตามสั่งที่Café Princeton บรรยากาศสบาย ๆ ซึ่งให้บริการอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ Princeton Bangkok ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 30 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ โรงแรมให้บริการเที่ยวเดียวฟรีไปยังสถานีรถไฟและศูนย์การค้าบางแห่งเช่นตลาดประตูน้ำศูนย์การค้ามาบุญครองและตลาดนัดจตุจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการรับส่งเที่ยวเดียวจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิมายังโรงแรม

การทดสอบ COVID-19 โดย Real Time RT-PCR (2 ครั้งในวันที่ 5 และ 12)

การตรวจวัดอุณหภูมิและสุขภาพวันละสองครั้งภายใต้การดูแลของพยาบาลที่ลงทะเบียน

บริการพยาบาลที่ลงทะเบียนสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง

WiFi

เคเบิ้ลทีวี

3 มื้อต่อวัน

คะแนน 4.0 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 2 บทวิจารณ์ คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 1 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก 🇺🇸 Adam Mason มาถึงเมื่อ 30/03/2021 4.9 Superior Room แง่บวก พนักงานน่ารักห้องพักสะอาดอาหารอร่อย wifi เร็ว wifi เร็วจริง ๆ ตอบกลับเร็วจากพนักงาน wifi ดีห้องสะอาดวิวดี ขอแนะนำโรงแรมนี้สำหรับ asq 🇺🇸 Benjamin McCurry มาถึงเมื่อ 14/02/2021 3.0 Superior Room แง่บวก พนักงานยอดเยี่ยมมาก เชิงลบ อาหาร. อาหารไม่เพียงพอ & อาหารสไตล์ตะวันตกไม่เพียงพอ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันมีคืออาหารอาหารอร่อยมาก แต่ส่วนเล็กมาก & เมนูทางเลือกไม่มี แต่อาหารตะวันตก 3 ตัวเลือกอาหารสไตล์ตะวันตกเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมาก พนักงานช่วยฉันโดยไปที่ 7-11 ให้ฉัน ระเบียงของฉันสกปรกมากจากนกที่คุณต้องการอากาศบริสุทธิ์ นอกเหนือจากนั้นทุกอย่างดีมากพนักงานยอดเยี่ยมมาก