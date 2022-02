총 AQ 호텔 객실 204 침실 파트너 병원 Vibhavadi Hospital

딘댕 지구에 위치한 Princeton Bangkok은 도심 근처에 객실과 풀 서비스 레지던스를 제공합니다. 호텔은 야외 수영장, 스파 욕조 및 레스토랑을 갖추고 있습니다. 무료 주차가 가능합니다. Princeton Bangkok의 객실은 케이블 TV, 미니 바 및 안전 금고를 갖추고 있습니다. 무료 과일 바구니, 생수, 일간 신문이 제공됩니다. 피트니스 센터에서 운동을하거나 부드러운 마사지를 받으십시오. 호텔은 리무진 서비스와 수하물 보관소도 제공합니다. 현지 및 세계 각국의 요리를 제공하는 아늑한 Café Princeton에서 뷔페 또는 일품 요리를 즐겨보십시오. Princeton Bangkok은 수완 나품 국제 공항에서 차로 30 분 거리에 있습니다. 호텔은 프라 투남 시장, MBK 쇼핑 센터 및 짜뚜짝 주말 시장과 같은 일부 기차역 및 쇼핑 센터까지 무료 편도 서비스를 제공합니다.

어메니티 / 특징 돈 므앙 공항 또는 수완 나품 공항에서 호텔까지 편도 교통편

실시간 RT-PCR에 의한 COVID-19 테스트 (5 일 및 12 일 2 회)

간호사의 감독하에 매일 2 회 체온 및 건강 모니터링

24 시간 대기 등록 간호사 서비스

와이파이

케이블 TV

하루 3 식

🇺🇸 Adam Mason 도착 30/03/2021 4.9 Superior Room 긍정적 좋은 직원, 깨끗한 방, 좋은 음식, 빠른 와이파이 정말 빠른 와이파이, 직원의 빠른 답변, 좋은 와이파이, 깨끗한 방, 좋은 전망. 이 호텔을 asq에 적극 추천하십시오. 🇺🇸 Benjamin McCurry 도착 14/02/2021 3.0 Superior Room 긍정적 직원은 훌륭했습니다 네거티브 음식. 음식 부족 및 서양식 요리 부족 내가 가진 가장 큰 문제는 음식이 매우 좋았지 만 부분이 매우 적고 대체 메뉴에는 양식이 3 가지 밖에 없었습니다. 더 많은 양식 음식이 많이 필요합니다. 직원은 나를 위해 7-11로 이동하여 나를 구했습니다. 내 발코니는 새로 인해 매우 견고했으며 신선한 공기를 위해 정말 필요했습니다. 그 외에는 모든 것이 매우 좋았습니다.