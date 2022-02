Totaal AQ Hotelkamers 204 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Vibhavadi Hospital

Princeton Bangkok ligt in de wijk Din Daeng en biedt kamers en volledig onderhouden woningen in de buurt van het stadscentrum. Het hotel beschikt over een buitenzwembad, een bubbelbad en een restaurant. Er is gratis parkeergelegenheid. De kamers van Princeton Bangkok zijn uitgerust met een kabeltelevisie, een minibar en een kluisje. Gasten ontvangen een gratis fruitmand, mineraalwater en dagbladen. Ga sporten in het fitnesscentrum of geniet van een rustgevende massage. Het hotel biedt ook een limousineservice en een bagageopslag. Geniet van een buffet of à la carte dineren in het gezellige Café Princeton, dat lokale en internationale gerechten serveert. Princeton Bangkok ligt op 30 minuten rijden van de internationale luchthaven Suvarnabhumi. Het hotel biedt een gratis enkele reis naar geselecteerde treinstations en winkelcentra, zoals Pratunam Market, MBK Shopping Centre en Chatuchak Weekend Market.

Voorzieningen / functies Enkele reis van de luchthaven Don Muang of de luchthaven Suvarnabhumi naar het hotel

COVID-19-testen door Real Time RT-PCR (2 keer op dag 5 en 12)

Tweemaal daags temperatuur- en gezondheidsmonitoring onder toezicht van een geregistreerde verpleegkundige

24-uurs standby geregistreerde verpleegstersdienst

Wifi

Kabel TV

3 maaltijden per dag

Score 4.0 /5 Zeer goed Gebaseerd op 2 beoordelingen Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 1 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Princeton Bangkok Hotel , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Princeton Bangkok Hotel ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇺🇸 Adam Mason Aangekomen 30/03/2021 4.9 Superior Room Pluspunten Vriendelijk personeel, schone kamer, lekker eten, snelle wifi Echt snelle wifi, snel antwoord van personeel, goede wifi, schone kamer, goed zicht. Beveel dit hotel ten zeerste aan voor asq 🇺🇸 Benjamin McCurry Aangekomen 14/02/2021 3.0 Superior Room Pluspunten Het personeel was uitstekend Minpunten Voedsel. Niet genoeg eten en niet genoeg gerechten in westerse stijl Het grootste probleem dat ik had was het eten, het eten was erg goed, maar de porties waren erg klein en het alternatieve menu had niet maar 3 keuzes van westers eten. Meer westers eten is hard nodig Het personeel heeft me gered door voor mij naar 7-11 te gaan. Mijn balkon was erg zwaar van vogels, dat heb je echt nodig voor frisse lucht. Verder was alles erg goed Personeel was uitstekend