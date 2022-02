AQ酒店客房总数 204 卧室 伙伴医院 Vibhavadi Hospital

预约请求,把你放在直接联系与曼谷普林斯顿酒店以优先方式,以及曼谷普林斯顿酒店从你会直接收取货款。

Princeton Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

曼谷普林斯顿酒店位于Din Daeng区,在市中心附近提供客房和全套服务的住宅。酒店设有一个室外游泳池,一个水疗浴缸和一间餐厅。旅馆设有免费停车场。 普林斯顿曼谷酒店的客房配有有线电视,迷你吧和保险箱。客人将获得一个免费的水果篮,瓶装水和每日报纸。 在健身中心锻炼身体或做个舒缓的按摩。酒店还提供豪华轿车服务和行李寄存。 您可以在舒适的CaféPrinceton咖啡厅享用自助餐或点菜餐点,那里供应当地和国际美食。 曼谷普林斯顿酒店距离素万那普国际机场30分钟车程。该酒店提供前往某些火车站和购物中心(例如水门市场,MBK购物中心和乍都乍周末市场)的免费单程服务。

便利设施/功能 从廊曼机场或素万那普机场到酒店的单程接送

通过实时RT-PCR进行COVID-19测试(第5天和第12天2次)

在注册护士的监督下,每天两次进行温度和健康监测

24小时待命注册护士服务

无线上网

有线电视

一日三餐

分数 4.0 /5 非常好 基于 2 评论 评分 1 优秀的 0 非常好 1 平均数 0 较差的 0 糟糕的 曼谷普林斯顿酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 曼谷普林斯顿酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇺🇸 Adam Mason 到达 30/03/2021 4.9 Superior Room 正数 好的员工,干净的房间,美味的食物,快速的无线网络 真正快速的wifi,员工的快速回复,良好的wifi,干净的房间,良好的视野。强烈推荐这家酒店的价格 🇺🇸 Benjamin McCurry 到达 14/02/2021 3.0 Superior Room 正数 员工很棒 负面的 食物。食物不足和西式菜肴不足 我遇到的最大问题是食物,食物很好,但是份量很小,替代菜单没有,只有3种西餐可供选择。非常需要更多西餐 工作人员为我救了7-11救了我。我的阳台很脏,鸟儿真的很需要新鲜的空气。除此之外,一切都非常好,员工也很棒

