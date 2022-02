Total AQ chambres d'hôtel 204 Chambres Hôpital partenaire Vibhavadi Hospital

Princeton Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



Situé dans le quartier de Din Daeng, le Princeton Bangkok propose des chambres et des résidences entièrement équipées à proximité du centre-ville. L'hôtel dispose d'une piscine extérieure, d'une baignoire spa et d'un restaurant. Un parking gratuit est disponible. Les chambres du Princeton Bangkok sont équipées d'une télévision par câble, d'un minibar et d'un coffre-fort. Vous bénéficierez gratuitement d'une corbeille de fruits, d'une bouteille d'eau et de journaux quotidiens. Faites de l'exercice au centre de remise en forme ou profitez d'un massage apaisant. L'hôtel propose également un service de limousine et une bagagerie. Profitez d'un buffet ou d'un dîner à la carte au confortable Café Princeton, qui sert des plats locaux et internationaux. Le Princeton Bangkok se trouve à 30 minutes de route de l'aéroport international de Suvarnabhumi. L'hôtel propose un service aller simple gratuit vers certaines gares et centres commerciaux, tels que le marché Pratunam, le centre commercial MBK et le marché du week-end de Chatuchak.

Commodités / caractéristiques Transfert aller simple de l'aéroport de Don Muang ou de l'aéroport de Suvarnabhumi à l'hôtel

Test COVID-19 par RT-PCR en temps réel (2 fois les jours 5 et 12)

Surveillance bimensuelle de la température et de la santé sous la supervision d'une infirmière

Service d'infirmière autorisée en attente 24 heures sur 24

Wifi

Télévision par câble

3 repas par jour

🇺🇸 Adam Mason Arrivé le 30/03/2021 4.9 Superior Room Positifs Personnel sympa, chambre propre, bonne nourriture, wifi rapide Wifi vraiment rapide, réponse rapide du personnel, bon wifi, chambre propre, bonne vue. Je recommande vivement cet hôtel pour asq 🇺🇸 Benjamin McCurry Arrivé le 14/02/2021 3.0 Superior Room Positifs Le personnel était excellent Négatifs Aliments. Pas assez de nourriture et pas assez de plats de style occidental Le plus gros problème que j'ai eu était la nourriture, la nourriture était très bonne mais les portions étaient très petites et le menu alternatif n'avait que 3 choix de plats occidentaux. Le personnel m'a sauvé en allant à 7-11 pour moi. Mon balcon était très résistant aux oiseaux, vous en avez vraiment besoin pour l'air frais. A part ça, tout était très bon Le personnel était excellent