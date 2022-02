Sri Panwa Phuket Luxe villa met zwembad - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Sri Panwa Phuket Luxe villa met zwembad Sri Panwa Phuket Luxe villa met zwembad zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults Suite met zwembad op het westen met uitzicht op de oceaan 70 m² ฿90,000 - 7 Day Sandbox RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Zwembad SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults Suite met zwembad en uitzicht op de oostelijke oceaan 91 m² ฿104,000 - 7 Day Sandbox RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Zwembad SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Penthouse Uitzicht op de Oceaan 140 m² ฿132,000 - 7 Day Sandbox RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Magnetron

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults 1-Bedroom Luxury Residential Pool Villa 140 m² ฿135,000 - 7 Day Sandbox RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Bad

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Zwembad SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 1-Bedroom Luxury Pool Villa Ocean View 230 m² ฿170,000 - 7 Day Sandbox RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Koffiezetapparaat

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Magnetron

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Werkruimte

Het Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel ligt op een toplocatie aan de zuidoostelijke punt van Phuket, in 40 hectare tropisch regenwoud, waar u de drukte van het stadsleven achter u kunt laten. De resortvilla's liggen 40-60 meter boven de zeespiegel langs de oostelijke en westelijke bergkammen en op het uiterste puntje van de kaap, en bieden een adembenemend uitzicht op de omliggende eilanden en de Andamanse Zee. De villa's bieden gasten een exclusieve, serene en rustgevende omgeving waar u achterover kunt leunen, ontspannen en uzelf kunt verwennen met een panoramisch uitzicht op de oceaan en een ononderbroken 360-graden uitzicht op de oceaan in sommige villa's. Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel beschikt over 52 luxe, tropische, eigentijdse zwembadsuites, privézwembadvilla's en woningen in een eigen overloopzwembad en jacuzzi. Gasten kunnen ook genieten van Cool Spa, Baba Pool Club, Baba Nest, een kookschool, tennisbanen, een eigen aanlegsteiger en nog veel meer. Geniet van een echt prestigieus adres en service bij Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel.

Voorzieningen / functies Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Gym / Workout Room

Beach (rock and corral beach)

Game room

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Infinity pool

Pool with view

Outdoor pool

Private pool

Saltwater pool

Yoga classes

Personal trainer

Bar / lounge

Restaurant

Wine / champagne

Rooftop bar

Snorkeling

Tennis court

Table tennis

Banquet room

Meeting rooms

Spa

Manicure

Pedicure

Steam room

24-hour security

BBQ facilities

Baggage storage

Concierge

Currency exchange

Non-smoking hotel

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

24-hour front desk

Laundry service

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels