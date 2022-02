Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel de manière prioritaire, et Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Suite avec piscine, vue ouest sur l'océan 70 m² ฿90,000 - 7 Day Sandbox DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Suite Piscine Est avec vue sur l'océan 91 m² ฿104,000 - 7 Day Sandbox DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Penthouse avec Vue sur l'Océan 140 m² ฿132,000 - 7 Day Sandbox DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults 1-Bedroom Luxury Residential Pool Villa 140 m² ฿135,000 - 7 Day Sandbox DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Baignoire

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 1-Bedroom Luxury Pool Villa Ocean View 230 m² ฿170,000 - 7 Day Sandbox DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Perché dans un emplacement privilégié à la pointe sud-est de Phuket, le Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel est niché dans 40 acres de forêt tropicale humide où vous pouvez laisser les tracas de la vie urbaine derrière vous. Les villas du complexe sont situées à 40-60 mètres au-dessus du niveau de la mer le long des crêtes est et ouest et tout au bout du cap, offrant une vue imprenable sur les îles environnantes et la mer d'Andaman. Les villas offrent aux clients un environnement exclusif, serein et apaisant où vous pouvez vous asseoir, vous détendre et vous faire plaisir avec une vue panoramique sur l'océan et une vue ininterrompue à 360 degrés sur l'océan dans certaines villas. Le Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel dispose de 52 unités de luxueuses suites tropicales contemporaines avec piscine, de villas avec piscine privée et de résidences nichées dans sa propre piscine à débordement et son jacuzzi. Les clients peuvent également profiter du Cool Spa, du Baba Pool Club, du Baba Nest, d'une école de cuisine, de courts de tennis, d'une jetée privée et bien plus encore. Profitez d'une adresse et d'un service vraiment prestigieux au Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel.

Commodités / caractéristiques Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Gym / Workout Room

Beach (rock and corral beach)

Game room

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Infinity pool

Pool with view

Outdoor pool

Private pool

Saltwater pool

Yoga classes

Personal trainer

Bar / lounge

Restaurant

Wine / champagne

Rooftop bar

Snorkeling

Tennis court

Table tennis

Banquet room

Meeting rooms

Spa

Manicure

Pedicure

Steam room

24-hour security

BBQ facilities

Baggage storage

Concierge

Currency exchange

Non-smoking hotel

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

24-hour front desk

Laundry service

