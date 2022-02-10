PHUKET TEST & GO

スリパンワプーケットラグジュアリープールヴィラホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1

1660レビューによる評価
更新日 February 10, 2022
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部屋

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最大 2 Adults
プールスイートウェストオーシャンビュー 70
฿90,000 - 7 Day Sandbox
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特徴

  • バルコニー
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • スイミングプール
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最大 2 Adults
プールスイートイーストオーシャンビュー 91
฿104,000 - 7 Day Sandbox
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BOOKMARK

特徴

  • バルコニー
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • スイミングプール
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
ペントハウスオーシャンビュー 140
฿132,000 - 7 Day Sandbox
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特徴

  • バルコニー
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
  • 作業スペース
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最大 2 Adults
1-Bedroom Luxury Residential Pool Villa 140
฿135,000 - 7 Day Sandbox
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特徴

  • バスタブ
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • スイミングプール
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1-Bedroom Luxury Pool Villa Ocean View 230
฿170,000 - 7 Day Sandbox
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特徴

  • バルコニー
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • HDMIケーブル
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
  • 作業スペース

プーケットの南東端の一等地に位置するスリパンワプーケットラグジュアリープールヴィラホテルは、40エーカーの熱帯雨林に囲まれ、都会の喧騒を忘れることができます。リゾートヴィラは、東西の尾根に沿って海抜40〜60メートルに位置し、岬の先端にあり、周囲の島々とアンダマン海の息を呑むような景色を眺めることができます。ヴィラは、お客様に特別で落ち着いた落ち着いた環境を提供し、一部のヴィラでは、海のパノラマの景色と途切れることのない360度の海の景色をゆっくりとお楽しみいただけます。スリパンワプーケットラグジュアリープールヴィラホテルは、52ユニットの豪華なトロピカルコンテンポラリープールスイート、プライベートプールヴィラ、そして独自のインフィニティプールとジャグジーに囲まれたレジデンスを備えています。 Cool Spa、Baba Pool Club、Baba Nest、料理学校、テニスコート、プライベート桟橋なども楽しめます。スリパンワプーケットラグジュアリープールヴィラホテルで、真に一流の住所とサービスをお楽しみください。

アメニティ/機能

  • Free parking
  • Free High Speed Internet (WiFi)
  • Gym / Workout Room
  • Beach (rock and corral beach)
  • Game room
  • Babysitting
  • Secured parking
  • Pool / beach towels
  • Infinity pool
  • Pool with view
  • Outdoor pool
  • Private pool
  • Saltwater pool
  • Yoga classes
  • Personal trainer
  • Bar / lounge
  • Restaurant
  • Wine / champagne
  • Rooftop bar
  • Snorkeling
  • Tennis court
  • Table tennis
  • Banquet room
  • Meeting rooms
  • Spa
  • Manicure
  • Pedicure
  • Steam room
  • 24-hour security
  • BBQ facilities
  • Baggage storage
  • Concierge
  • Currency exchange
  • Non-smoking hotel
  • Outdoor furniture
  • Sun deck
  • Sun loungers / beach chairs
  • Sun umbrellas
  • ATM on site
  • Butler service
  • First aid kit
  • Umbrella
  • 24-hour front desk
  • Laundry service
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住所/地図

88 Phuket Rd, Wichit, Muang Phuket 83000

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