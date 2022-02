Sri Panwa Phuket Luxus-Poolvilla-Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Sri Panwa Phuket Luxus-Poolvilla-Hotel , und Sri Panwa Phuket Luxus-Poolvilla-Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Poolsuite mit West-Ozeanblick 70 m² ฿90,000 - 7 Day Sandbox BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Schwimmbad SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Poolsuite mit Ost-Ozeanblick 91 m² ฿104,000 - 7 Day Sandbox BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Schwimmbad SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Penthouse mit Meerblick 140 m² ฿132,000 - 7 Day Sandbox BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults 1-Bedroom Luxury Residential Pool Villa 140 m² ฿135,000 - 7 Day Sandbox BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Badewanne

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Schwimmbad SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 1-Bedroom Luxury Pool Villa Ocean View 230 m² ฿170,000 - 7 Day Sandbox BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich

Das Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel liegt in bester Lage an der südöstlichen Spitze von Phuket, eingebettet in 40 Hektar tropischen Regenwaldes, wo Sie die Hektik des Stadtlebens hinter sich lassen können. Die Villen des Resorts liegen 40-60 Meter über dem Meeresspiegel entlang der östlichen und westlichen Bergkämme und an der Spitze des Kaps und bieten einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Inseln und die Andamanensee. Die Villen bieten den Gästen eine exklusive, ruhige und beruhigende Umgebung, in der Sie sich zurücklehnen, entspannen und sich mit Panoramablick auf das Meer und ununterbrochenem 360-Grad-Meerblick in einigen Villen verwöhnen lassen können. Das Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel bietet 52 luxuriöse tropische moderne Poolsuiten, private Poolvillen und Residenzen, eingebettet in einen eigenen Infinity-Pool und Jacuzzi. Die Gäste können auch das Cool Spa, den Baba Pool Club, das Baba Nest, eine Kochschule, Tennisplätze, den privaten Pier und vieles mehr genießen. Genießen Sie eine wirklich prestigeträchtige Adresse und Service im Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel.

Ausstattung / Ausstattung Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Gym / Workout Room

Beach (rock and corral beach)

Game room

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Infinity pool

Pool with view

Outdoor pool

Private pool

Saltwater pool

Yoga classes

Personal trainer

Bar / lounge

Restaurant

Wine / champagne

Rooftop bar

Snorkeling

Tennis court

Table tennis

Banquet room

Meeting rooms

Spa

Manicure

Pedicure

Steam room

24-hour security

BBQ facilities

Baggage storage

Concierge

Currency exchange

Non-smoking hotel

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

24-hour front desk

Laundry service

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels