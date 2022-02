Курортный отель Peach Blossom и вилла с бассейном - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот новый роскошный курорт недавно открыл свои двери для гостей в прекрасном месте между пляжами Ката и Карон. Peach Blossom Resort and Pool Villa предлагает лучшее на Пхукете с бесконечным пляжем и пышной тропической зеленью. Все номера Делюкс, гранд-люксы и виллы с бассейном со вкусом оформлены в современном элегантном стиле. Наслаждайтесь прекрасным видом на окрестности из просторной ванны. Ближайший пляж к курорту находится всего в 500 метрах от отеля, а торговый центр Kata также находится в нескольких минутах ходьбы. Захватывающий пляж Патонг находится в десяти минутах езды от отеля, а центр города Пхукет - в 20 минутах езды. Наша форма безопасного онлайн-бронирования упрощает бронирование номера в отеле Peach Blossom Resort and Pool Villa. Просто введите желаемые даты и нажмите кнопку.

