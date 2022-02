Pfirsichblüten-Resort und Poolvilla - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dieses brandneue Luxusresort öffnete vor kurzem seine Türen für Gäste in bester Lage zwischen den Stränden von Kata und Karon. Das Peach Blossom Resort and Pool Villa bietet das Beste von Phuket mit einem scheinbar endlosen Strand und üppiger tropischer Vegetation. Alle Deluxe-Zimmer, Grand-Suiten und Pool-Villen sind geschmackvoll mit modernem und elegantem Interieur gestaltet. Genießen Sie den Blick auf die schöne Umgebung aus der geräumigen Badewanne. Der nächste Strand zum Resort ist nur 500 Meter entfernt und das Einkaufszentrum Kata ist ebenfalls zu Fuß erreichbar. Der aufregende Patong Beach ist nur 10 Fahrminuten vom Hotel entfernt, während das Stadtzentrum von Phuket 20 Minuten entfernt ist. Unser sicheres Online-Buchungsformular macht die Reservierung Ihres Zimmers im Peach Blossom Resort and Pool Villa ganz einfach - geben Sie einfach Ihre Wunschdaten ein und klicken Sie.

