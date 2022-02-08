Пай Тан Виллы - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Pai Tan Villas идеально расположен на полпути к знаменитому пляжу Патонг и Пхукет-таун, в окружении теплых кристально-голубых вод Андаманского моря. От него можно легко добраться до многих местных достопримечательностей, таких как Пханг Нга, остров Пхи-Пхи, Краби, национальный парк Пхра Тео. Парк, Аквариум Пхукета и многое другое. Со стильным и элегантным декором отель предлагает красивые номера со всеми современными технологиями и удобствами, чтобы гости прекрасно провели время. В ресторане на территории отеля гости могут отведать восхитительные блюда в элегантной обстановке, а близлежащие рестораны предлагают гостям широкий выбор деликатесов. После долгого дня прогулок по городу гости могут освежиться или расслабиться в близлежащем бассейне. Благодаря теплому, уютному гостеприимству и вежливому обслуживанию, виллы Pai Tan прекрасно спроектированы для отдыха и релаксации гостей и являются идеальным местом для путешественников любого типа.