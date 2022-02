Villas à Pai Tan - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Idéalement situé à mi-chemin de la célèbre plage de Patong et de la ville de Phuket, entouré par les eaux chaudes et cristallines de la mer d'Andaman, Pai Tan Villas offre un excellent accès à de nombreuses attractions de la région telles que Phang Nga, l'île de Phi Phi, Krabi, Phra Theaw National Parc, aquarium de Phuket et bien d'autres. Avec un décor élégant et élégant, l'hôtel propose de belles unités d'hébergement avec toutes les technologies et commodités modernes pour garantir aux clients un séjour merveilleux. Au restaurant sur place, les clients peuvent savourer une cuisine délicieuse dans un cadre élégant, et les restaurants à proximité offrent une grande variété de délices pour se régaler. Après une longue journée de visites dans la ville, vous pourrez vous rafraîchir ou vous détendre dans la piscine voisine. Avec une hospitalité chaleureuse et confortable et des services amicaux, les villas Pai Tan sont magnifiquement conçues pour le repos et la détente des clients, et c'est une destination idéale pour tous les types de voyageurs.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX