パイタンヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

アンダマン海の暖かいクリスタルブルーの海に囲まれた、有名なパトンビーチとプーケットタウンの中間という理想的な場所にあるパイタンヴィラは、パンガー、ピピ島、クラビ、プラシーウ国立などの多くの地域の観光スポットへの優れたアクセスを提供します。公園、プーケット水族館、その他多数。スタイリッシュでエレガントな内装のホテルは、最新のテクノロジーと便利さを備えた美しい宿泊施設を備えており、素晴らしい滞在をお約束します。館内レストランでは、エレガントな雰囲気の中で美味しい料理を楽しめます。近くのレストランでは、さまざまな料理を楽しめます。市内での長い一日のツアーの後、ゲストはさわやかなひと泳ぎをしたり、近くのスイミングプールでリラックスすることができます。温かく居心地の良いおもてなしとフレンドリーなサービスを提供するパイタンヴィラは、ゲストの休息とリラクゼーションのために美しくデザインされており、あらゆる種類の旅行者にとって理想的な場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい パイタンヴィラズゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す パイタンヴィラズ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。