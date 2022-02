Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Diamond Resort Пхукет в приоритетном порядке, и Diamond Resort Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Diamond Resort Phuket is no longer operating as an SANDBOX .



Diamond Resort Phuket - это уединенное и безмятежное убежище на западном побережье Пхукета. Курорт находится недалеко от пляжа Бангтао. Ежедневно предоставляется бесплатный трансфер до пляжа Бангтао и комплекса Boat Avenue. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от торговой улицы и примерно в 30 минутах езды от пляжа Патонг, Старого города Пхукета и международного аэропорта Пхукета. В номере есть меблированные балконы и террасы, сейф в номере, ЖК-телевизор с плоским экраном, холодильник, мини-кухня с микроволновой печью, принадлежности для чая / кофе, а также утюг с гладильной доской. На всей территории курортного отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле. Гости могут пользоваться открытым бассейном, фитнес-центром и сауной. Ресторан Infuse предлагает блюда азиатской и интернациональной кухни. Напитки и общие блюда можно заказать в баре Infuse или в лаундже. Для удобства путешествий отель предлагает прокат автомобилей и удивительные возможности для экскурсий. Независимо от цели вашего путешествия в Пхукет, Diamond Resort Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

