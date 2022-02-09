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Diamond Resort Phuket is no longer operating as an SANDBOX .



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Diamond Resort Phuket - это уединенное и безмятежное убежище на западном побережье Пхукета. Курорт находится недалеко от пляжа Бангтао. Ежедневно предоставляется бесплатный трансфер до пляжа Бангтао и комплекса Boat Avenue. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от торговой улицы и примерно в 30 минутах езды от пляжа Патонг, Старого города Пхукета и международного аэропорта Пхукета.

В номере есть меблированные балконы и террасы, сейф в номере, ЖК-телевизор с плоским экраном, холодильник, мини-кухня с микроволновой печью, принадлежности для чая / кофе, а также утюг с гладильной доской. На всей территории курортного отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле. Гости могут пользоваться открытым бассейном, фитнес-центром и сауной. Ресторан Infuse предлагает блюда азиатской и интернациональной кухни. Напитки и общие блюда можно заказать в баре Infuse или в лаундже. Для удобства путешествий отель предлагает прокат автомобилей и удивительные возможности для экскурсий. Независимо от цели вашего путешествия в Пхукет, Diamond Resort Phuket является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.