Удобно расположенный в Пхукете, Arinara Bangtao Beach Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель находится всего в 22,5 км от отеля, поэтому до него легко добраться из аэропорта. Гости могут посетить такие достопримечательности, как Phuket Adventure Mini Golf, Масджид Мукарам Бангтао, Ват Анамай Касем. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, камин. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Фитнес-центр отеля, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, детская площадка, бассейн (детский) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Arinara Bangtao Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

Удобства / Особенности Complimentary In-Room Wireless Internet Access

Complimentary Wireless Internet in Public Areas

In-Room Safe Deposit Box

Fitness Center

Swimming Pool

Kids Room

Games Room

Luggage Storage

Laundry Service (additional charge)

Printing Services (additional charge)

Room Service (additional charge)

Transportation (additional charge)

