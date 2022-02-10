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Удобно расположенный в Пхукете, Arinara Bangtao Beach Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель находится всего в 22,5 км от отеля, поэтому до него легко добраться из аэропорта. Гости могут посетить такие достопримечательности, как Phuket Adventure Mini Golf, Масджид Мукарам Бангтао, Ват Анамай Касем. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, камин. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Фитнес-центр отеля, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, детская площадка, бассейн (детский) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Arinara Bangtao Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.