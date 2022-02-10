PHUKET TEST & GO

Аринара Бангтао Бич Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
368
Обновление February 10, 2022
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Удобно расположенный в Пхукете, Arinara Bangtao Beach Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 4-звездочный отель находится всего в 22,5 км от отеля, поэтому до него легко добраться из аэропорта. Гости могут посетить такие достопримечательности, как Phuket Adventure Mini Golf, Масджид Мукарам Бангтао, Ват Анамай Касем. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, камин. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Фитнес-центр отеля, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, детская площадка, бассейн (детский) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Arinara Bangtao Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

Удобства / Особенности

  • Complimentary In-Room Wireless Internet Access
  • Complimentary Wireless Internet in Public Areas
  • In-Room Safe Deposit Box
  • Fitness Center
  • Swimming Pool
  • Kids Room
  • Games Room
  • Luggage Storage
  • Laundry Service (additional charge)
  • Printing Services (additional charge)
  • Room Service (additional charge)
  • Transportation (additional charge)
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Адрес / Карта

72/9 Moo 3, Bangtao Beach, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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