ไผ่ตาลวิลล่า - Phuket Sandbox Hotel

ไพตันวิลล่าตั้งอยู่บนทำเลเยี่ยมใจกลางหาดป่าตองที่มีชื่อเสียงและตัวเมืองภูเก็ต ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลอันดามัน ไพตันวิลล่ามอบการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น พังงา เกาะพีพี กระบี่ พระเทียวแห่งชาติ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต และอีกมากมาย ด้วยการตกแต่งอย่างมีสไตล์และหรูหรา โรงแรมมีห้องพักที่สวยงามพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าแขกจะมีเวลาที่ยอดเยี่ยมในการเข้าพัก ที่ห้องอาหารในสถานที่ แขกสามารถลิ้มลองอาหารเลิศรสในบรรยากาศหรูหรา และร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงมีอาหารเลิศรสมากมายให้ผู้เข้าพักได้ลิ้มลอง หลังจากวันที่ยาวนานของการท่องเที่ยวในเมือง ผู้เข้าพักสามารถแช่ตัวหรือผ่อนคลายในสระว่ายน้ำที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น เป็นกันเอง และบริการที่เป็นมิตร ไผ่ตันวิลล่า ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายของผู้เข้าพัก และเป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับนักเดินทางทุกประเภท

