PHUKET TEST & GO

Сурин Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
519
Обновление March 14, 2022
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Отель Surin Phuket, окруженный Андаманским морем на побережье пляжа Панси, спроектирован как идеальное тропическое убежище. Каждый из 103 коттеджей и роскошных коттеджей расположен среди кокосовых рощ или у белого песчаного пляжа с великолепным видом на Панси. Курорт находится всего в 20 минутах езды от оживленных ночных клубов Патонга и в 30 минутах езды от пяти полей для гольфа. Наслаждайтесь множеством восхитительных кулинарных блюд в одном из выдающихся ресторанов нашего отеля и после трапезы потягивайте экзотические коктейли на пляже. Его превосходные удобства включают бассейн, библиотеку, спа, сувенирный магазин, прокат автомобилей, центр водных видов спорта и современный конференц-зал.

Удобства / Особенности

  • Daily breakfast
  • One-time 60 minutes massage for 2 persons
  • Round trip private airport transfer service when staying in Beach Suite onward
  • Wi-Fi throughout the resort
  • Use of non-motorized sporting facilities
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Адрес / Карта

118 Moo 3, Choeng Talay, Surin, Phuket, Thailand, 83110

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