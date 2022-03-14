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Отель Surin Phuket, окруженный Андаманским морем на побережье пляжа Панси, спроектирован как идеальное тропическое убежище. Каждый из 103 коттеджей и роскошных коттеджей расположен среди кокосовых рощ или у белого песчаного пляжа с великолепным видом на Панси. Курорт находится всего в 20 минутах езды от оживленных ночных клубов Патонга и в 30 минутах езды от пяти полей для гольфа. Наслаждайтесь множеством восхитительных кулинарных блюд в одном из выдающихся ресторанов нашего отеля и после трапезы потягивайте экзотические коктейли на пляже. Его превосходные удобства включают бассейн, библиотеку, спа, сувенирный магазин, прокат автомобилей, центр водных видов спорта и современный конференц-зал.