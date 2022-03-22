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Отель Twinpalms Phuket расположен на улице Миллионеров Пхукета. Он представляет собой идеальное сочетание роскоши бутика и расслабляющего спокойствия. На этом курорте 97 светлых и просторных номеров и люксов, которые выходят окнами на центральный бассейн, некоторые даже с прямым выходом к бассейну. Посетите хорошо оборудованный современный тренажерный зал и проведите время в тишине в библиотеке с большим выбором книг. О воскресном бранче с хорошим вином и копченым лососем ходят легенды. Пляж Сурин расположен всего в 175 метрах через парк, который когда-то был первым полем для гольфа в Таиланде. Этот великолепный отель, наряду со всеми предлагаемыми удобствами и услугами, делает Twinpalms Phuket Hotel правильным выбором для посетителей этого района.